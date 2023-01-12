专家：关注甲状腺疾病 需加强科学认知

甲状腺疾病高发且影响广泛，从胎儿、儿童、中青年到老年，在生命的各个阶段都可能受到甲状腺疾病的困扰。甲状腺疾病有哪些分类？不同分类的疾病各自有哪些特点？如何提高公众对甲状腺的认知度？第四届“互联网+健康中国”科普大赛——甲状腺短视频科普专区中多篇优秀作品做了详细、生动的讲解。

甲状腺疾病高发且影响广泛

福建省肿瘤医院吴宇在《说文解字——瘿》中介绍，甲状腺位于颈前部，是成年人体内最大的内分泌腺。对于甲状腺疾病的探索和研究，最早可以追溯到战国时期。现如今，甲状腺疾病仍是多发病、常见病，主要包括甲状腺功能亢进症、甲状腺炎、甲状腺囊肿以及甲状腺瘤等，尤其是甲状腺癌，作为近年来发病率高的恶性肿瘤，严重威胁的身体健康。

甲状腺功能亢进症的典型表现有哪些？

获奖作品《看走秀识甲亢》中，四川省成都市核工业四一六医院曹鉴鹏及其团队成员用生动形象的肢体语言表述甲状腺功能亢进症的典型症状：畏光、凸眼、怕热多汗、食欲增加、消瘦乏力、暴躁易怒等，严重者甚至会出现心血管系统、消化系统、运动系统、生殖系统等方面的问题。

治疗甲亢有三种方法

甲亢是因甲状腺激素产生过多引起的临床综合征。病因目前并不清楚，可能和发热、睡眠不足、精神压力大等因素有关，经规范治疗后，预后较好。中日友好医院李玲在《治甲亢，喝一“碘”就好》中，详细介绍了目前临床中常用的治疗方法：

1.抗甲状腺药物治疗。一般于用药2-3周后或更长时间才开始改善。药物治疗需要一年半到两年的时间，副作用较多，包括药物性肝损、白细胞受损、过敏性皮疹，因此，要定期监测肝功能和血常规。

2.碘-131同位素治疗。患者在服用碘-131后，放射性的碘-131会衰变，释放出β射线，将功能亢进的甲状腺组织破坏掉，这样合成甲状腺激素的水平会下降，从而起到治疗效果。

3.手术治疗。手术治疗是将功能亢进的甲状腺切除或部分切除。其优势在于迅速确切控制甲亢的症状，避免药物治疗的潜在不良反应，但弊端在于手术本身可能存在潜在风险。

引起甲状腺功能减退的原因有两类

南华大学附属第二医院（新院）李伟和搭档杨文辉在《说说甲减》中，用传统的相声形式对甲状腺功能减退这种疾病进行了生动科普。“甲减”全称为甲状腺功能减退，是由于甲状腺激素合成及分泌减少，或其生理效应不足所致机体代谢降低的一种疾病。如需判断具体病因，需要完善甲状腺功能检查及甲状腺彩超。治疗方式较为简单，只需要外源性补充甲状腺激素即可。

甲状腺功能减退，按起病年龄分为三型：

1.起病于胎儿或婴儿时期，甲状腺分泌功能丧失，会导致身体矮小、智力低下，称为呆小症。

2.起病于儿童者，称为幼年性甲减，会有身材矮小、智力低下、性发育延迟等症状。

3.起病于成年，称为成年性甲减。典型症状为怕冷、少言、乏力、表情淡漠、皮肤干燥发凉、记忆力减退、体重增加等。当病情较为严重时，女性患者可能会出现溢乳，男性患者或可出现阳痿。

甲状腺癌手术治疗会留疤吗？

甲状腺癌是最常见的甲状腺恶性肿瘤，约占全身恶性肿瘤的1%。一般来说，临床治疗以手术为首选。术后辅以内分泌治疗，必要时选用放、化疗在内的综合治疗。具体治疗方法需评估后进行选择。《做甲状腺手术会留疤吗？——我要做网红》中，上海交通大学医学院附属仁济医院冯嘉麟介绍了目前临床所用的手术方式——腔镜辅助下甲状腺手术，该术式将原本在颈部的切口移动到口腔内或腋下，建立皮下隧道，切除甲状腺肿瘤及周围淋巴结。在确保甲状腺癌根治的同时，最大程度保留了患者颈部美观，使“无痕”手术成为现实，消除了患者顾虑。