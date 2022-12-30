“互联网+健康中国”科普大赛——甲状腺短视频十佳作品公布

“丰富科普形式，提升科普质量，创造出更多好看、好听、好记、好用的健康知识。”近日，由人民健康主办、中国医师协会医学科学普及分会甲状腺科普学组、中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会提供学术指导的第四届“互联网+健康中国”科普大赛——甲状腺短视频科普专区作品审核讨论会在线上举办，来自甲状腺领域的专家、媒体以及大众评审就甲状腺短视频科普作品进行了讨论与审核。

自活动开展以来，经过线上作品展示，最终有20个科普作品进入审核讨论会，由45位专家评审、媒体评审、大众评审从科学性、普适性、创新性、画面表现、现场表现等多个维度，进行投票点评。最终四川省成都市核工业四一六医院曹鉴鹏《看走秀识甲亢》、南华大学附属第二医院（新院）李伟《说说甲减》、上海交通大学医学院附属仁济医院冯嘉麟《做甲状腺手术会留疤吗？——我要做网红》、福建省肿瘤医院吴宇《说文解字——瘿》等作品入围十佳科普视频。

图为入围案例名单

“医务工作者要担当起健康‘喊话筒’的职责。”首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、中华医学会科学普及分会主任委员郭树彬说，医疗机构在健康科普工作中是主力军，对于甲状腺疾病而言，面对公众对健康知识的迫切需求，从事甲状腺专业的医务人员要积极普及甲状腺疾病相关科普知识，不仅要在自己岗位上治病救人，更需要把相关专业知识提供给民众和基层医务工作者，积极传播健康科普知识，助力公众健康素养的提升。

甲状腺疾病影响广泛，从胎儿、儿童、中青年到老年，在生命的各个阶段都可能受到甲状腺疾病的困扰。中国医科大学内分泌研究所所长滕卫平说，当前甲状腺疾病高发，但公众对甲状腺的认知度却有待提高。近年来，公众越来越期盼得到更多好看、好听、好记、好用的健康知识。期待通过科普大赛，让更多观众了解正确的甲状腺健康科普知识，调动社会各界力量加到入甲状腺科普行动中来。

“甲状腺疾病是多发病、常见病，科学普及不仅能帮助患者及时诊治，也能助力消除紧张情绪。”中国人民解放军总医院普外医学部、中国医师协会外科分会甲状腺外科医师委员会主任委员田文说，甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退等甲状腺疾病的诊断治疗不仅仅需要患者到门诊接受治疗，更需要相关知识的普及，让更多人了解、认识甲状腺疾病。

近年来，中国医师协会甲状腺科普学组通过汇集多方专家资源，发布权威科普信息，提升大众甲状腺疾病的认知率，助力甲状腺疾病的防治。北京协和医院的中国医师协会医学科学普及分会甲状腺科普学组组长、中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员主任委员林岩松说，疾病认知科普教育对民众疾病预防意识提高、患者疾病改善和全程管理意义重大。普及权威、科学、趣味、有温度的甲状腺相关知识，增强民众的甲状腺健康意识，改善患者的生活质量，一直是甲状腺科普学组努力的方向，期待未来继续号召更广泛的社会力量，持续运用传统媒体和新媒体等方式，开展甲状腺疾病防治知识的健康教育和科普宣传，助力民众甲状腺健康。

“希望未来医务工作者在进行科普创作时，可以更加关注科普内容的传播性，用优质内容吸引读者和观众。”“希望科普作品能进一步创新表现形式，将核心知识点在展示中重点突出，让更多大众能够记住。”“让科普更加好看、易懂是进行科普创作时需要重点考虑的问题。”活动现场，媒体评审也对科普作品从传播学的角度进行了点评，提出了意见与建议。此外，大众评审也从观众的角度对作品进行了点评和打分。不少大众评审表示，“参赛作品中以歌曲改编的科普形式富有创意，更适合传播，用耳熟能详的歌曲进行改编，公众更能记住科普知识点。”“多种多样的科普短视频让我们了解到更多甲状腺疾病的知识，也期待未来有更多形式丰富的科普作品。”