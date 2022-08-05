重视“甲减”危害 及时诊断治疗

甲状腺功能减退症简称“甲减”，常见于女性患者，是一种可能影响到全身各个组织器官的疾病。广东省人民医院内科副主任兼内分泌科副主任关海霞近日做客人民好医生客户端时提出，未及时诊治的“甲减”会对人体产生损害，要注意合理筛查和早期诊断，“甲减”患者应遵照医嘱，接受正规治疗并定期检查甲状腺功能。

关海霞介绍说，“甲减”是指甲状腺合成分泌的甲状腺激素减少或甲状腺激素的作用减弱所导致的全身代谢减低综合征。由于甲状腺激素是维持机体新陈代谢和细胞生长发育的重要物质，因此“甲减”会造成多种危害。例如：对于儿童，可影响其身体的生长发育和智力发育；对于育龄期女性，可增加孕产期并发症风险并对胎儿发育产生不利影响；对于老年人，可带来糖脂代谢异常从而增加心血管疾病发生几率。

“甲减”的原因包含下述四种情况：一是碘缺乏导致甲状腺激素合成的原料不足所致；二是自身免疫损伤（如慢性淋巴细胞性甲状腺炎）或因甲亢、甲状腺肿瘤等原因行甲状腺手术或放射性碘治疗，破坏了甲状腺滤泡细胞所致；三是垂体病变导致的继发性“甲减”；四是罕见的消耗性“甲减”，往往与巨大血管瘤或胃肠道间质肿瘤相关。

“甲减”往往症状隐匿，患者不易察觉，因此，关海霞提醒，出现畏寒、乏力、面部和手足肿胀感、嗜睡、记忆力减退、少汗、关节疼痛、无明显原因的体重增加、胃胀便秘、女性月经紊乱或者月经过多、不孕等症状时，要警惕“甲减”发生的可能性，建议前往医院进行甲状腺功能检测，以便及时诊断。

“甲减”是“重女轻男”的疾病，女性发病率高于男性。关海霞建议，预防“甲减”应当饮食均衡，保持适宜的碘摄入量，不要人为制造碘缺乏，但也不要过量摄碘。对于“甲减”高风险人群、尤其是育龄女性，应注意筛查，以防控“甲减”可能带来的众多危害。

对于“甲减”的治疗，关海霞也给出了两点提醒：第一，非备孕、妊娠期前的轻度“甲减”（促甲状腺激素轻度升高而甲状腺激素正常水平）患者，无需急于用药，因为相当一部分患者的甲状腺功能可能自行恢复，间隔2-3个月复查更为恰当；第二，患者采用甲状腺激素替代治疗期间，药物剂量要根据患者具体情况和复查结果制订和调整。一般而言，初次用药或进行剂量调整后4至6周宜进行复查，以确定剂量是否恰当。当替代治疗药物剂量稳定并达到预期目标后，复查间隔可逐渐延长。