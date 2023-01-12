平均降价55% 口腔种植牙省际联盟集采产生拟中选结果

1月11日，口腔种植体系统集中带量采购在四川开标，产生拟中选结果。平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。国家医保局相关负责人表示，预计种植一颗牙的整体费用（含医疗服务、种植体和牙冠）有望平均降低50%左右。

集采量约占全国市场72%

据介绍，此次集采在国家医保局指导和协调下，在由四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟中开展，全国各省份均积极参加，集采汇聚了全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右。

据介绍，共有55家企业参与集采，39家拟中选。中选企业包括威海威高、常州百康特等国内企业和国际知名企业。集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元降至1850元左右，市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元左右。

在种植体质量和性能方面，此次集采纳入了四级纯钛及钛合金2种材质性能更好、临床认可度更高的种植体，并覆盖了口腔种植体其他耗材部件，能够满足绝大多数临床使用需求。

民营医疗机构参与度高

此次集采的一大特色是民营医疗机构参与率较高。数据显示，共有1.4万家民营医疗机构参加此次集采，占医疗机构总数的80%。

为什么民营医疗机构响应积极？国家医保局相关负责人解读，作为口腔医疗服务的主要提供者，民营医疗机构普遍希望通过集采降低种植牙耗材成本，也希望通过参加联盟集采提高声誉、扩大社会影响力、增加患者认可度。

“联盟各省份的医保局官网近期将公布种植体集采中选价以及各地参加集采的民营医疗机构名单等信息，公众可优先选择合适的医疗机构就医，更好享受政策红利。”该负责人表示，1.4万家民营医疗机构参与集采，将大大方便群众享受价格适宜的种植牙服务。

下一步，医保部门将做好集采中选结果落地实施前的准备工作，近期还将对种植牙过程中配套使用的牙冠耗材开展竞价挂网，同步落实口腔种植医疗服务价格全流程调控，使种植牙服务的三类主要费用构成同步下降。通过多项措施协同发力，预计2023年3月下旬到4月中旬，种植牙费用综合治理结果落地实施，患者将全面享受到降价后的种植牙服务。

改善民众口腔健康和生活质量

“由于价格的大幅下降，很多以前因为经济原因而未接受治疗的群众，现在都能承担得起种植牙治疗的费用。”相关负责人表示，据估算，口腔种植体系统费用的降低将带来国内种植牙数量的增长。

据介绍，中选结果产生后，国家医保局将组织医疗机构确认采购量，并督促中选企业按要求生产、备货。同时，四川省医保局将针对种植牙过程中配套使用的牙冠耗材开展竞价挂网，促使牙冠价格透明，回归合理水平，其他省份也将及时跟进。预计本次种植体集采结果及竞价后的牙冠挂网价格将于2023年3月下旬到4月中旬在各省陆续落地实施，各地口腔种植医疗服务价格也将调整到位。一些“不舍得就诊”的患者的口腔健康，将因为本次种植牙集采而得到明显改善。