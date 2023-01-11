养老机构是封闭管理还是有序开放管理？民政部详解

人民网北京1月11日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点机构和重点场所疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，近日，国务院联防联控机制综合组印发了《养老机构新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》，对养老机构疫情防控提出了具体要求。其核心内容是什么，需要把握哪些关键点？

民政部养老服务司副司长李邦华表示，大家都很关心养老机构疫情防控的情况。《养老机构新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》是落实“乙类乙管”总体方案的一个配套文件，核心内容和关键点主要有四个方面。

一是养老机构的疫情防控总体上严于社会面。在疫情流行期间，经属地联防联控机制批准同意，可以在加强人员进出健康监测的基础上有序开放管理。在疫情严重期间，由当地党委政府或联防联控机制，经科学评估适时采取封闭管理。相对于其他社会机构来讲，养老机构的防控要求更严格，目的就是保护入住老年人的生命安全和身体健康，加强对重点人群、重点机构的重点保护。

二是强调因时因势动态优化调整。一个地区的养老机构是封闭管理还是有序开放管理，这需要由当地党委政府或联防联控机制结合当地实际情况，统筹考虑当地疫情的流行情况，养老机构防控的情况，以及当地医疗资源的负荷情况以及社会运转情况等等，做到动态调整。总体上的要求，希望养老机构能够避免在当地社会面感染高峰的时候出现大量感染。

三是突出防范疫情引入和扩散风险，《指南》对养老机构怎么防范社会面感染源进入养老机构，以及养老机构出现感染之后怎么应急处置也提出了详细要求。

四是强化就医用药的优先保障。要求养老机构落实分类分级健康服务要求，做好医药物资供给，要求养老机构与医疗机构建立转诊、急救绿色通道，确保养老机构老年人出现危重疾病时能够及时救治和转诊。