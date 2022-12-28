新华时评：确保平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”

这是我国新冠疫情防控政策的一次重大调整——新冠病毒感染将自2023年1月8日起由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。调整后，感染者与密接人员隔离、疫区封锁、交通卫生检疫等防控措施也将做出相应调整。

当前，新冠疫情仍在全球持续流行。国内疫情总体处于快速上升阶段，受各地人群流动性、人口密度、人群免疫水平等差异，未来一段时间各地将陆续面临疫情流行的压力。这需要我们坚持人民至上、生命至上，将工作重心从防控感染转到医疗救治，确保平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”。

确保平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，要继续做好相关防控和救治工作，千方百计地降低重症、减少病亡，维护人民健康。特别需要关注老年人、有基础性疾病等重症高风险人群的疫苗接种、个人防护和感染后的及时救治，最大限度减少重症和病亡。同时，也要加强病毒变异、疾病严重性、医疗资源使用情况的监测。

确保平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，要加强药物供应保障。做好治疗新冠病毒感染相关中药、对症治疗药物、抗病毒药物、抗原检测试剂等准备，通过各种途径及方式，满足居民购药、用药需求。鼓励具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例优先选择居家隔离治疗，为他们提供在线健康咨询、合理用药科普等。

确保平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，要优化配置医疗卫生资源。要提前做好医疗资源准备，完善分级分类诊疗机制，加强基层诊疗能力建设，统筹新冠病毒感染者救治和日常医疗服务保障工作，尽最大可能不影响正常医疗服务。同时，也要关心关爱医务人员、维持社会经济日常运行的人员，合理安排工作。

平稳有序度过防疫政策调整期，需要每个人做好自己健康的第一责任人，保持平和心态、乐观心情，用平常心应对新冠疫情。我们倡导继续做好健康监测与个人防护，坚持戴口罩、勤洗手等良好卫生习惯，合理用药、正确就医。