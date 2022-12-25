民政部：全力保障养老机构等疫情防控就医用药

民政部日前召开全国养老机构、社会福利机构疫情防控工作视频会议，要求全力推动养老机构、社会福利机构疫情防控就医用药保障工作。

民政部有关负责人表示，做好养老机构、社会福利机构疫情防控，保证机构内老年人、儿童平稳度过疫情流行期，是当前防重症、减少病亡的重中之重。各级民政部门要加强部门协调，做好资源对接，有力推动养老机构、社会福利机构就医用药优先保障。

据了解，国务院联防联控机制近期出台了系列配套措施，对养老机构、社会福利机构疫情防控及就医用药优先保障等作出了具体规定。民政部有关负责人指出，各级民政部门要立即开展养老机构、社会福利机构就医用药情况摸底调查工作，尽快摸清每个养老机构、社会福利机构药品储备、医疗救治、健康服务、疫苗接种、部门应急处置预案等底数情况。要注意与卫生健康、疾控等部门联合开展摸底调查，汇总形成养老机构、社会福利机构疫情防控困难问题及紧急药品物资需求清单，及时向当地党委和政府及联防联控机制作报告，会同相关部门加强风险研判、做好精准对接，共同加强保障和落实。

“各级民政部门要建立养老机构疫情防控‘日调度’制度，动态掌握养老机构疫情防控情况，了解机构和服务对象意见建议。”民政部有关负责人表示，要充分发挥社会力量积极作用，支持引导慈善组织、社会工作机构、志愿者在帮助特殊困难群体解决医疗物资紧缺、普及疫情期间用药常识、缓解社会公众心理焦虑等方面开展力所能及的工作。“此外，要继续加强儿童福利机构疫情防控，做好机构内儿童健康监测和医疗诊治，加强物资和药品储备，组织抽查检查，了解各地面临的实际困难问题，认真协调解决并及时上报。”该负责人指出。