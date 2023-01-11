抢药囤药、自行服药可取吗？药剂专家解读新冠治疗药使用

最近，新冠治疗药奈玛特韦/利托那韦（Paxlovid）备受关注。它是什么药？哪些人可以使用？如何使用？有哪些注意事项呢？陆军军医大学陆军特色医学中心药剂科临床药师作出了解答。

陆军军医大学陆军特色医学中心药剂科主管药师张攀介绍了可能进展为重症的高风险因素，主要包括：年龄在60岁以上、糖尿病、高血压等心血管疾病、慢性肺病、慢性肾脏疾病、活动性癌症、神经发育性疾病、免疫抑制性疾病或正在进行免疫抑制治疗、镰状细胞病、肥胖、吸烟者，还有一些需要医疗性支持的患者，如气管切开术、胃造瘘术、正压通气等。

陆军军医大学陆军特色医学中心药剂科主管药师杨雪表示，奈玛特韦/利托那韦主要是用于降低高危人群在感染新冠后的住院率及发展成为重症的风险，不是用来减轻头疼、发热、咳嗽、喉咙疼等这些症状的药。大家一定要在医师、药师的指导下使用奈玛特韦/利托那韦。不建议自行服用，也没有必要囤这种药。

记者：张琴、谷训

编辑：吴炜玲、王骁、郝瑞、

袁亨瑞、何莉、杨慕茜、熊洁

医学顾问：

陆军特色医学中心药剂科主管药师 杨雪

陆军特色医学中心药剂科主管药师 张攀

审核专家：

陆军特色医学中心药剂科副主任 幸海燕

陆军特色医学中心药剂科主任 刘耀