北京市启动艾滋病病毒感染高风险人群暴露前预防工作

今天是我国第34个“世界艾滋病日”，今年的主题为“生命至上 终结艾滋 健康平等”。北京青年报记者从市疾控中心了解到，11月24日，北京市在全市范围内正式启动针对艾滋病病毒（HIV）感染高风险人群的暴露前预防（PrEP）工作，将通过线下、线上两种模式实施。

据了解，为实现《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》目标要求，本市在全面落实现有各项防治措施的同时，也在积极探索和应用新的防治技术和方法。PrEP是通过服用抗病毒药物来预防HIV感染的一种新型有效的生物学预防方法，适用于HIV阴性的高暴露风险人群，在发生高危行为前就开始服药，进行事前预防。

PrEP作为WHO推荐的HIV全面预防策略的一部分，已在很多国家开始实施。中国在近年试点工作的基础上，在2020年发布了《中国HIV暴露前预防用药专家共识》。北京市在前期的试点工作中积极探索工作模式，研究服务对象的需求，协调各相关机构部门的职责，为全面规范化实施PrEP打下了坚实的基础。近期正式启动的PrEP将为北京市艾滋病防治工作加筑一道新防线。

北青报记者了解到，北京性病艾滋病防治协会、北京市疾控中心制定了HIV暴露前预防工作方案，与各区疾控、相关医疗机构、社会组织和互联网健康服务平台合作，共同推进此项工作。PrEP将通过线下、线上两种模式实施。

线下模式以“疾控-社区组织-医院”为主体，各区疾控中心将通过多种途径广泛进行PrEP推广宣传，并为求询者提供咨询，以及线下线上两种服务模式的具体服务信息等。社会组织和志愿者小组将为求询者提供服药咨询和风险评估，对于评估结果为HIV高暴露风险且愿意服药者，向其提供试点医院的转介服务。北京佑安医院和北京地坛医院作为PrEP的临床执行机构，将为求询者提供风险评估和临床诊疗，对于评估结果为HIV高暴露风险、符合PrEP用药条件且有服药意愿的求询者，由医生开具处方，启动服药并按期随访。

作为线下服务模式的补充，线上模式则基于互联网健康服务平台，可以提高PrEP的可及性，满足更多高风险人群的需求。互联网健康服务平台已开发PrEP专属页面，有需求的用户可在完成知情同意操作后，在线进行PrEP使用前的风险评估和医学评估等。互联网平台入驻的医生可对符合使用条件的用户开具处方，并告知用户服药方法、可能的风险及注意事项等。专属药师将与用户进行一对一沟通，核实用户的相关行为和检测情况，告知服药方法、注意事项，并告知配送的时效性等，可为用户提供PrEP服务包。