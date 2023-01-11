专门为新生儿及孕妇、发热病人、急危重症患者等5类人群开辟就医绿色通道，确保患者得到及时诊治；动员有条件的医院、诊所、药店设立临时发热诊室，就近满足群众就诊、用药需求；向边远山区重点人群发放“健康包”，组织基层医疗力量下沉一线，主动开展上门服务……当前，各地持续发力，以务实举措更好保障群众就医用药，构筑起保健康、防重症的坚实防线。

应对疫情，我国公共卫生体系、医疗服务体系发挥着重要作用。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国医疗卫生事业取得了长足进步，建成了世界上规模最大的医疗卫生体系，具备应对大规模就医需求的能力。抗击疫情这3年来，我国不断补上公共卫生体系的短板，医疗卫生和疾控体系经受住了考验，应对能力显著增强、救治能力不断提升、防疫屏障更加巩固，为不断优化疫情防控措施创造了条件，为亿万人民最终赢得抗击疫情的全面胜利筑牢了信心。

实施“乙类乙管”，我们打的是有准备之仗。从防控工作基础看，通过完善分级诊疗救治体系，加强基层医疗卫生机构能力建设，增设发热门诊，增加定点医院重症病床以及相关救治设备与物资储备，我国医疗救治能力得到进一步提升，当前全国总体床位资源和设备资源能够满足重症患者救治需求；目前各地乡镇卫生院和社区卫生服务中心普遍开设了发热门诊，极大缓解了发热患者就诊问题，布洛芬、对乙酰氨基酚两类重点解热镇痛药产量迅速提升。同时，国内外特异性抗病毒药物研发取得进展，我国筛选出“三药三方”等临床有效方药，广大医疗卫生人员积累了较丰富的疫情防控和处置经验，这些都为稳妥有序实施“乙类乙管”创造了条件。积极扩充医疗资源、持续增加医疗服务供给，必能有效防范调整后可能出现的风险，确保实现平稳转段和稳定接续，更好保障正常的生产生活和医疗卫生需求。

实施“乙类乙管”，绝不是放任不管，重点是强化服务和保障，将重心转向“保健康、防重症”，这对医疗卫生体系的要求不是低了，而是更高了。强化药品和医疗设备保障，搞好生产调度和供需衔接，做好乡镇卫生院、村卫生室基本医用物资供应；千方百计救治重症患者，保证重症床位、设备设施、医护人员，对重点人群关口前移、提早干预，需住院的应收尽收、及时救治；高度重视农村地区疫情防控，畅通农村与城市医疗机构快速转诊通道；充分用好中西医结合、中西药并用的中国方案，更好发挥中医药特色优势和作用……把各项部署落细落小、把各项措施抓好抓实，就能依托强大公共卫生体系、医疗服务体系，维护人民群众健康福祉，推动经济运行整体好转。

坚决筑牢医疗防线，进一步优化配置医疗资源，我们完全有信心有能力确保疫情防控措施调整转段平稳有序，更好守护人民群众生命安全和身体健康。坚忍不拔努力、团结一心奋斗，曙光就在前头，胜利终将到来。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 07 版）