国家中医药局：第十版诊疗方案在重型、危重型部分增加了随症用药方法

人民网北京1月9日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就第十版诊疗方案有关情况举行发布会，并回答记者提问。

对于相比第九版，第十版诊疗方案在中医治疗方面的主要变化和特点，国家中医药管理局医政司司长贾忠武会上表示，疫情防控进入新阶段以来，特别是对新冠病毒感染实施“乙类乙管”以后，工作重心从防控感染转到了医疗救治。这次诊疗方案的修订，中医治疗部分也是按照这个要求在进行的。

一是保持了延续性。中医专家分析，当前新冠病毒感染的中医的核心病机并没有发生变化，仍然属于中医“疫”病的范畴，病因是感受了“疫戾”之气。因此，本次的修订在结构上并没有大的变化，保留了九版方案里面经过临床检验行之有效的主要内容，保持了诊疗方案的延续和基本稳定。

二是体现了针对性。针对当前新冠病毒感染患者多数表现为上呼吸道感染，部分患者有肺部感染的症状，以及一些恢复期的患者有咳嗽症状比较明显的特点，在轻型的部分增加了“疫毒束表证”；在重型部分增加了“阳气虚衰，疫毒侵肺证”；在恢复期，增加了“寒饮郁肺证”，实际上都是针对前面提到的感染症状的特点提出来的，以更好的满足当前临床救治的需求。

三是增强了实用性。这次重型、危重型部分增加了随症用药方法，这在九版方案中是没有的，总结出多种临床常见的症状，针对这些症状，提出了具体的方药，使之更加贴合临床实际，方便临床医生特别是非中医专业的临床医生参考使用。

四是坚持了严谨性。此次修订由国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会和北京、广东、四川、山东等临床一线的专家共同完成，多次研究论证，同时广泛征求了目前还在一线工作的许多中医专家的意见，最终形成了第十版诊疗方案中的中医治疗部分，更加严谨，更加科学。