【光明时评】消费意愿强劲将带来新的增长点

近日，文化和旅游部公布了2023年元旦假期文化和旅游市场情况。经测算，刚刚结束的元旦假期，全国国内旅游出游5271.34万人次，同比增长0.44%；实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%。

与之相关的是，元旦期间，三亚某酒店包括万元价格总统套房在内的所有房型订满。自2022年12月5日三亚宣布对省外来（返）人员不再实施分类管理后，作为国内冬季旅游首选目的地的三亚，机票搜索量呈现几何级数增长，市内多家酒店民宿满房。三亚旅游“快要接近满血复活了”。

三亚旅游复苏是疫情防控政策松动后经济社会生产生活秩序逐步恢复的一个缩影。疫情三年，受疫情防控等因素影响，很多民众放弃了外出旅游计划，在放开之后的第一个小长假出现旅游经济升温，显然是题中应有之义。元旦之后便是传统消费旺季春节，可以预见的是，民众消费增长势头不会因元旦假期结束而短暂告一段落，持续强劲的消费意愿和消费需求，势必会给国内市场带来新的经济增长点。

新的一年也是新的开始，基础设施建设等经济增长重点领域也释放出了积极向好信号。1月3日召开的国铁集团工作会议提出，今年铁路建设投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。“要致富，先修路”的发展理念在今天仍不过时的一个重要原因，就是高铁通达进一步带动区域经济发展。

中国高铁运营里程已突破4万公里，投产2500公里高铁新线意味着高铁网络的触须将深入此前未曾顾及的部分县级城市，这显然值得期待。作为一个功能完整的经济单元，县域经济发展将是新一轮城镇化建设的关键，做强县域经济也必将整体推动中国经济再上一级台阶。

互联网的飞速发展，助力县域经济发展拥有高速数字经济纽带，但仅靠线上远远不够。在当前及今后一段时间，县域经济还需同步接入全国高铁网络，实现线上线下双向高速畅达。唯此，才能让县域经济脱胎换骨，实现创新高质量发展。

县域经济发展了，最直观的反馈将是数以亿计的居民钱袋子鼓起来，而这也必将激发消费市场的活力。交通基础设施建设同时也将推动工业现代化发展，建设一条铁路将带动无数上下游产业链企业共同运转。经济发展的各个环节始终是紧密联系在一起的，任何领域经济复苏的积极信号，都将意味着中国经济长期向好的基本面没有改变。

当然，经济升温的同时，也应保持必要的冷静，确保安全生产，压实安全生产责任，避免安全生产事故。受疫情影响的三年，市场需求的减少和疫情防控要求，使得许多生产单位并未满负荷运转，许多生产条线人员难免存在对工作生疏等状况。此时此刻，确保安全生产、提高安全意识尤为必要。