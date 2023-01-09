增强学生体质  促进全面发展

“跑步改变了我。”13岁的黄淑怡说，她是江西省赣州市于都县胜利学校八年级12班的学生。2020年，于都县推进体教融合，当时还是小学生的黄淑怡被选入学校代表队，参加全县体育运动会。经短暂训练后，她夺得了女子200米个人赛以及50米接力赛第一名。升入初中后，她报名参加了学校田径队。

在前不久举行的于都县中小学学生运动会中，黄淑怡获得女子100米、200米个人赛“双料冠军”，还以13秒57的成绩刷新了全县中小学运动会女子100米纪录。

“以前遇到点困难就容易放弃，开始练习跑步后，我敢于向困难挑战，不轻言放弃。以往坚持不下去的事情，现在都能咬牙坚持，我变得更自信了。”黄淑怡说。在黄淑怡的带动下，不少同学也加强了体育锻炼。

近年来，于都县全面开展足球、射击、冰雪等七大体育项目进校园活动，学生体质提升显著。2021年，全县学生近视率下降了1.26%，学生体质健康标准达标优良率50%以上。此外，于都县还积极承办特色品牌赛事，建设江西省青少年体育后备人才训练基地，运动氛围日益浓厚。

孩子们积极参与体育运动，离不开学校的大力支持。“我们以市级乒乓球、射击、水上项目体艺后备人才训练基地平台为依托，形成‘一校多品’的体教融合改革新局面。”于都新长征中学校长蒋雪峰说。学校新建了占地面积6000多平方米的射击馆，添置了乒乓球、篮球、足球等体育器材设施，并配备了16名专业教练。2021年，于都新长征中学被列入赣州市体育后备人才训练基地。

2021年以来，于都县累计承办、举办13场国家级、省级体育赛事，在“筑梦冰雪·相约冬奥”全国学校冰雪运动竞赛中，于都县代表江西省参赛，列金牌榜、奖牌榜第一。

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 14 版）