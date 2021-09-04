我国学生体质与健康状况总体改善

本报北京9月3日电（记者靳晓燕）2019年，教育部、国家体育总局、国家卫生健康委、国家民族事务委员会、科技部、财政部部署开展了第八次全国学生体质与健康调研工作。3日，教育部举行发布会，公布了相关调研数据。

本次调研按照分层整群随机抽样调查方法，在全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团的93个地市1258所学校进行调研，调研学生374257人，覆盖全日制普通中小学、普通高等学校学生，调研了学生的身体形态、生理机能、身体素质、健康状况4个方面24项指标。

调研显示，健康达标优良率逐渐上升。2019年全国6~22岁学生体质健康达标优良率为23.8%，优良率较高的地区为东部经济发达和沿海地区。自2014年教育部颁布实施《国家学生体质健康标准》以来，我国学生体质健康达标优良率总体呈上升趋势，13~22岁年龄段学生优良率从2014年的14.8%上升到2019年的17.7%。13~15岁、16~18岁、19~22岁学生体质健康达标优良率分别上升5.1、1.8和0.2个百分点，初中生上升最为明显。

学生身高、体重、胸围等形态发育指标持续向好。各年龄组男女生身高、体重、胸围指标均继续呈现上升趋势。与2014年相比，2019年全国7~9岁、10~12岁、13~15岁、16~18岁、19~22岁男生身高分别增加0.52cm、1.26cm、1.69cm、0.95cm和0.81cm，各年龄组女生身高分别增加0.72cm、1.24cm、0.97cm、0.80cm和0.62cm。

肺活量显示人的心肺功能，肺活量大的儿童，身体供氧能力更强。近10年来，全国学生肺活量持续增加，初中生增长最为明显。

中小学生柔韧、力量、速度和耐力等素质总体出现好转，柔韧素质、力量素质小学生和初中生改善较其他年龄段明显。与2014年相比，2019年各年龄段女生1分钟仰卧起坐成绩分别增加1.9个、1.9个、1.8个、1.6个和1.0个；7~12岁男生斜身引体增加0.7个。

学生营养不良持续改善。2019年我国6~22岁学生营养不良率为10.2%，近10年来，各年龄段男女生营养不良状况持续改善，与2014年相比，2019年全国7~9岁、10~12岁、13~15岁、16~18岁、19~22岁学生分别下降2.1、1.6、2.4、2.6和2.3个百分点。

此次调研也发现了学生视力不良和近视率偏高、学生超重肥胖率上升、学生握力水平有所下降、大学生身体素质下滑等一些学生体质与健康状况亟待解决的问题。