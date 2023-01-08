凝聚实施“乙类乙管”强大合力

分类管理是我国传染病防控的策略，依法科学管理是我国应对传染性疾病的基本原则。从1月8日起，新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，这是在统揽全局、综合研判基础上作出的重大决策，是我国新冠疫情防控政策的一次重大调整，体现了人民至上、生命至上的理念，体现了科学防治、精准施策的要求，对于做好新阶段疫情防控工作、更好统筹疫情防控和经济社会发展具有重要意义。稳妥有序推进“乙类乙管”，关系党和国家事业发展全局，责任重大、任务艰巨，各地区各部门要全面准确理解、坚决贯彻落实，全力做好新阶段疫情防控工作。

以非常之举应对非常之事，以非常之策应对非常之难。因时因势优化调整疫情防控措施，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效应对疫情形势的不确定性，是我国疫情防控工作的一条重要经验。从武汉保卫战、湖北保卫战，到常态化疫情防控，再到迎战德尔塔、奥密克戎……事实已经充分证明，科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法，我国疫情防控的大政方针是完全正确的，防控政策是科学有效的，防控措施的效果是最好的。正如国际人士评价的那样：“中国始终坚持科学防治、精准施策，并团结各方力量有效做好防控工作”“是基于科学研究并综合国内外防控经验做出的抉择”“这是对科学和规律的尊重”。

实事求是、主动作为，是我们应对新冠疫情的一贯理念，也是做好防控工作的务实行动。三年来，我们经受住全球多轮疫情大流行的冲击，赢得了新冠病毒变异株毒性持续下降的宝贵窗口期，赢得了药物研发、医疗救治能力进一步增强的宝贵窗口期，赢得了全民广泛接种疫苗的宝贵窗口期。从加快疫苗接种和药物供给，到加强医疗救治和防控体系建设，再到提升应急处置能力，都为将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”创造了条件。我们始终是在打有准备之仗，而不是被动放开，更不是“躺平”放任不管。

实施“乙类乙管”是疫情防控工作重心转变和防控措施的优化完善，调整的只是管的等级、方式，而不是可以松口气、歇歇脚。要看到，我国是有14亿多人口的大国，易感群体规模很大，人均医疗资源数量、医学技术水平与发达国家相比都有一定差距。实施“乙类乙管”的重点，就在于继续强化管理、强化服务、强化保障，加强重点人群保护、重点机构防控、重点行业防控，动态开展大型密闭场所防控和大型活动管理，不断提高疫情防控工作的科学性、精准性、有效性，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

实施“乙类乙管”是一项复杂的系统工程，对各方面工作提出了新的更高要求。近段时间，各地区各部门抓实抓细医疗救治资源的供给和准备，加强医疗救治资源统筹调配；着力保障群众用药需求，千方百计增加产能，加强精准投放，强化价格和质量监管；全力做好老年人、儿童等重点人群防护和救治工作，加快推进疫苗接种；切实加强农村地区疫情防控，补齐农村疫情防控短板，抓好农村预防工作……把思想和行动统一到党中央关于做好新阶段疫情防控工作决策部署上来，坚持求真务实、压实各方责任、调动各方面积极性，确保各项工作细而又细、政策措施实而又实，确保“乙类乙管”稳妥有序推进，一定能为维护人民健康提供有力保障。

疫情防控进入新阶段，仍是吃劲的时候，习近平主席强调：“大家再加把劲，坚持就是胜利，团结就是胜利。”各地区各部门一定要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学防治、精准施策，完善应对准备和防控措施，有力有序有效推进“乙类乙管”，以“时时放心不下”的责任感和时不我待的紧迫感，做好新阶段疫情防控工作，奋力夺取抗击世纪疫情的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2023年01月08日 04 版）