新华社北京1月7日电 题：农村地区救治能力如何加强？重点医疗物资怎样保障？——国务院联防联控机制新闻发布会回应热点问题

新华社记者温竞华、张泉

农村地区是疫情防控的重要关口。春节临近，返乡人员增多，农村地区基层医疗救治能力如何提升？偏远地区医疗物资怎样保障？国务院联防联控机制7日举行新闻发布会，就相关热点问题作出回应。

提升农村地区基层医疗救治能力

基层医疗卫生机构是农村疫情防控的第一道防线。

国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷介绍，目前，全国98.7%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心都开设了发热诊室，基层发热门诊诊疗量超过全国发热门诊的60%。对需要转诊的感染者，及时向亚定点医院、定点医院或者上级医院转诊。

聂春雷说，“关口前移”是当前我国城乡基层疫情防控的重点工作，农村地区要做到“关口前移”，核心是落实“早发现、早识别、早干预、早转诊”。对65岁以上的老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群，进行一对一包保联系，每周联系服务不少于2次，及时发现问题，及时处置。

“一是要防止重症，二是要早期识别重症。”首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩说，村（居）干部和所在的基层卫生机构要做到电话24小时畅通，熟悉和掌握就诊流程和相关感染症状，以及可能出现的并发症和重症风险苗头等。

聂春雷说，为了确保感染者能够高效有序转运收治，我国要求农村地区扩大基层医疗卫生机构院前急救的力量，每个乡镇卫生院和社区卫生中心要配备一辆救护车，纳入各个县域的120急救系统统一调度。

同时，建立通畅的绿色通道，简化重症患者转诊流程。对于高龄合并基础性疾病的感染者，第一时间转诊到有救治能力的医疗机构。三级医院都要包片，一对一指导县级医院加强医疗救治工作。

此外，我国还加强对基层医务人员的培训，加快中医药配备使用，进一步落实医联体（医共体）对基层的指导，不断提高基层诊疗能力，防止轻症向重症或危重症发展。

优先保障农村地区药品供应

农村地区一直是疫情防控的重点，也是薄弱环节，人口数量多，医疗资源相对不足。很多人关心，农村地区药品等医疗物资供应如何保障？

聂春雷介绍，国务院联防联控机制物资保障组建立了日调度制度，坚持全国一盘棋，每天统筹调度药品和其他重点医疗物资。根据疫情的发展，现阶段优先保障农村地区特别是农村医疗卫生机构用药。

“相关部门制定了很多政策，支持有关企业扩大产能，加班加点生产相关药品。同时，加强供需对接，鼓励地方政府集中采购，加快药品配送；坚持中西医结合，发挥农村地区特色，充分利用中药，减轻基层就医压力。”聂春雷说。

当前，农村地区还面临一手抓防疫、一手保供给的重要任务。

“农村地区的疫情防控和农业稳产保供必须两手抓、两手都要硬。”农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智说，针对农业生产稳产保供，特别是节日期间全国肉蛋奶等“菜篮子”产品的生产供应，农业农村部近期重点围绕抓好生产、顺畅流通、压实责任作出了具体部署。

毛德智说，从全国情况看，目前生猪、蔬菜等重点“菜篮子”产品生产和上市流通基本正常，冬小麦、油菜处于越冬期，农业稳产保供有保障。下一步，农业农村部还将会同有关部门提早谋划做好农药、肥料等农资需求调度，确保春耕备耕有序进行。

合力应对可能出现的感染高峰

随着春运期间人员流动加大，返乡人员增多，农村地区可能会迎来感染高峰。短时间内面临感染人员增加，应该如何应对？

毛德智说，返乡人员在路途中一定要做好个人防护，回乡后，刚开始几天跟老人、孩子接触时，一定要戴好口罩，同时要勤洗手，尽量少聚集、少聚餐。

与此同时，要随时关注自己的健康状况，出现感染症状时，要及时到村卫生室、乡镇卫生院就医或咨询，如果症状比较重或有高烧等情况，千万不要硬扛，一定要及时就医。

“要有效应对疫情传播，还应充分发挥各级组织作用。”毛德智说，基层党组织要切实发挥战斗堡垒作用，把疫情防控各项措施落实到村到户。

毛德智说，广大父老乡亲、农民朋友在做好个人防护的基础上，还要积极参与村里的防疫工作，尽最大努力把基层的防疫网络建好建强。在有需要的情况下，如果有富余的药品或者医疗物资，可以及时向邻里乡亲们提供帮助。