国家卫健委：关心关爱医护人员 落实激励保障政策

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，防疫策略调整后，医疗机构和医务人员的工作强度和压力都很大，也承担着很繁重的救治任务，在中央层面还会采取什么样的具体措施来保障和支持医护人员？

对此，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，近期医疗机构提供医疗服务的压力在不断增大，为了进一步加强对医护人员的关心关爱，能够使广大医务人员全身心地投入到医疗救治工作当中，近日国家卫生健康委专门印发了通知，对关心关爱医务人员，从四个方面提出了明确的措施。

一是要求保障医务人员的工作和休息条件，加强职业防护设施的建设和设备的配备，做好医务人员的生活服务和后勤保障。

二是要求合理安排工作任务，动态优化调整医务人员的编组、医疗力量的配备和工作班次的安排。

三是要求做好医务人员健康监测，根据他们的健康状态和身体条件，合理安排休息。

四是要求落实激励保障政策，将医务人员在疫情防控中的表现作为职称评审、岗位聘用的重要内容。要按照规定落实好临时性的工作补助和绩效工资等激励政策。

“医务人员作为提供医疗服务的中坚力量，在整个健康服务的过程中，守护着人民的健康，保护着人民群众的生命安全，让我们共同关心关爱医务人员。”米锋说。