视力康复机构跑路怎么办？中消协律师来支招

暑期是儿童青少年进行视力矫正及眼部保健的最佳时期。不少学生想趁假期做矫正手术，一些商家抓住时机推出各种各样的近视治疗产品。在人民投诉平台，很多使用过“视力保护产品”的家长留言称，被商家的虚假夸大宣传“坑”了。那么，护眼贴、明目膏、护眼仪、穴位按摩仪等产品，真的能像商家所宣传，可以康复视力、降低度数、治愈真性近视吗？如不慎受骗，消费者应该如何维护自身权益？

近日，在人民网联合中国消费者协会推出的《消费洞察》栏目系列访谈中，围绕给孩子矫正视力，你花了哪些冤枉钱这一主题，中国消费者协会相关负责人及专家结合人民投诉平台网友问题进行解答。

有网友反映，给孩子做视力康复的机构开设在大型商场内，前不久卷款跑路了，其所在的商场是否负有一定的责任？

对此，中国消费者协会律师团成员、北京市中闻律师事务所律师李斌表示，首先，根据合同相对性，如果商品销售者、服务提供者侵害消费者的权益，那么，应由合同相对方的经营者承担责任。但如果商品销售者或者服务提供者在实体商场中租赁一个摊位或者柜台，侵害消费者权益后却租期届满或者跑路了，这种情况下，消费者显然很难寻找到经营者承担责任。按照《消费者权益保护法》第43条规定，如果租期届满，消费者可以要求出租方，也就是实体店所在的商场，作为提供相关经营场所的主体，承担先行赔付的责任，该商场赔付完之后可以向承租柜台或者经营铺面的经营者进行追偿。

李斌分析，实体店经营者跑路，可能会有很多欠款，包括消费者的预付费、供应商的货款、商场的租金、员工的工资和社保费用等，清偿能力是有限的。即便如此，商场可能在一定意义上，也是被违约行为所损害的一方当事人。但是消费者的权益必须要受到最优先的保护。因此，从这个意义上说，消费者可以主张商场先行赔付，商场也要承担这样的责任。

此外，还有家长投诉称，在直播平台上也有不少近视矫正虚假宣传，侵害了自己的权益。对此，直播平台需应承担哪些责任？作为消费者来说，又该如何维权？

李斌表示，首先，如果是经营者自己在直播间销售产品，作为销售者，要承担违约责任或侵权责任。第二，对于平台来说，如果平台对消费者作出了承诺，就应履行承诺，鼓励先行赔付。但如果平台没有承诺先行赔付，就必须向消费者提供直播间经营者的真实名称、地址和有效联系方式。因为平台有主体资格审核义务，要告诉消费者是谁在运营直播间，是谁在销售商品或提供服务，如果平台不能够提供直播间经营者的上述真实有效信息，平台也应当依法承担先行赔付的责任，这在《消费者权益保护法》第44条中有明确规定。

那么，如果平台提供了真实信息，平台是否就不需承担责任？李斌表示，关键要看平台是否知道或者应当知道直播间的经营者侵害消费者的权益，销售的商品、提供的服务不符合保障人身安全的要求，平台却没有及时采取必要措施，按照《电子商务法》第38条的规定，平台也要承担连带责任。当然，连带责任是针对消费者的，平台承担责任后有权向最终的责任承担者——直播间经营者去追偿，但是消费者是有权要求平台承担责任的，前提是上述情形至少要具备其一。