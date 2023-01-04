直播预告：专家详解前列腺癌如何注重“三早”

为持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏正式开讲。《健康医“声”说》科普专栏将邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

2023年1月4日15:00，上海交通大学医学院附属瑞金医院泌尿外科主任徐丹枫将做客“人民好医生”客户端直播间，详细科普前列腺癌早发现、早诊断、早治疗的相关知识。

专家简介

徐丹枫，主任医师，医学博士，博士研究生导师，上海交通大学医学院附属瑞金医院泌尿外科主任。任中国医师协会泌尿外科医师分会常委会委员、中国医师协会男科分会常委、中国整合医学泌尿外科专业委员会副主任委员、中国医师协会前列腺健康与咨询专家委员会副主任委员、中国医师协会上海泌尿外科医师分会副会长、瑞金医院难治性前列腺癌多学科协作门诊首席专家。

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