如何区分风寒和风热？怎么选药更对症、更有效？中医如何治疗“刀片喉”？【科学防疫小贴士】（78）

在中成药使用中，很多药适应症有风寒和风热的区别，大家应该如何区分自己的症状是寒还是热，怎么选药更对症更有效？

《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》以及各地出台的指南指引，推荐了很多中成药，个人参照这些方案，该怎样选药？应注意避免哪些用药误区？

针对本轮疫情中患者出现的“刀片喉”，中医如何看待？在治疗时是否更有优势，应该如何缓解？

北京中医医院院长刘清泉为您权威解答。

在中成药使用中，很多药适应症有风寒和风热的区别，大家应该如何区分自己的症状是寒还是热，怎么选药更对症更有效？

对于新冠病毒感染，从中医来看是“疫病”，通俗的说，是传染性很强的外感病。对于外感病，无论其具有风寒或风热的属性，都会出现发烧、怕冷、乏力、咽喉疼痛等症状。因此，无论风寒或风热引起的临床不适，具有解表功能治疗感冒的药物都会有疗效。当然如果有专业医生运用中医理论进一步区分风寒、风热进行治疗会更有效。

对于临床表现为发热、怕冷很明显、肌肉酸痛、咽干咽痛、乏力、鼻塞流涕、咳嗽等症状的，多属于风寒导致，宜服用具有疏风解表功效的中成药，如感冒清热颗粒、荆防颗粒、正柴胡饮颗粒、清解退热颗粒等。

对于临床表现为发热、咽痛明显，怕冷不明显，肌肉酸痛、乏力、咳嗽等症状的，多属于风热导致，宜服用具有疏风清热、兼有化湿解表或清热解毒功效的中成药，如连花清瘟胶囊或颗粒、金花清感颗粒、疏风解毒胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、热炎宁合剂（颗粒）、银翘解毒颗粒、蓝芩口服液、复方芩兰口服液、痰热清胶囊、双黄连口服液、抗病毒口服液等。

患者可根据自身症状，选择其中一种中成药，按照说明书剂量服用1-2天后，如症状无明显缓解或持续加重，请及时到正规医疗机构就诊。切勿盲目同时服用多种功效类似的中成药。

特殊重点人群，尤其是老年人合并慢性基础疾病的、肿瘤患者、免疫相关疾病患者、慢性肾功能衰竭在做常规透析的患者等，这些人群如果感染了新冠病毒以后，吃中成药的时候一定要向专业医师咨询，在医生指导下用药。

《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》以及各地出台的指南指引，推荐了很多中成药，个人参照这些方案，该怎样选药？应注意避免哪些用药误区？

在参照《指引》用药时，应注意以下几方面。

一是经早期治疗，一般3天之内体温逐渐正常，之后一些患者会出现咽喉疼痛、咳嗽、声音嘶哑等症状，此时宜服用具有宣肺止咳功效的中成药，如急支糖浆、止咳宝、通宣理肺丸、连花清咳片、杏贝止咳颗粒等；咽喉疼痛明显者加用3天利咽止痛功效的中成药，如六神胶囊、清咽滴丸、金喉健等。

二是部分病人出现明显的乏力，以及胃肠道症状如呕吐、腹泻等，此时多兼有湿邪，宜服用具有化湿解表功效的中成药，如藿香正气水、复方香薷水等。但此时不宜服用清热解毒类中成药，以免导致腹泻或者消化道症状加重。

三是儿童出现发热、咽干咽痛、咳嗽者，可用金振口服液、儿童清肺口服液等；如发热、食少腹胀、口臭、大便酸臭或秘结者，可用小儿豉翘清热颗粒、小儿柴桂退热颗粒、醒脾养儿颗粒等。因儿童体质特殊，在服药之前最好咨询儿科中医师。对于婴幼儿，还可以采用一些非药物治疗手段，比如推拿、捏脊，或者中医刮痧，来缓解患儿症状。

对新型冠状病毒感染，要理性用药、合理用药，切忌病急乱投医、盲目用药。

一是照说明书选择相应药物服用，看清楚药物的适应症、禁忌症以及不良反应等情况；

二是用药48小时若症状未见缓解请及时到医院就诊或咨询专业医师；

三是中西药不宜同时服用，应至少间隔30分钟，同一类型药物不建议重叠服用；

四是一般服药时间5-7天，不建议过度服药。

针对本轮疫情中患者出现的“刀片喉”，中医如何看待？在治疗时是否更有优势，应该如何缓解？

“刀片喉”是声门和声带周围的黏膜发生了充血水肿，一般来说，在病程的第3-5天时表现明显。在呼吸道病毒感染急性期结束，病毒复制被抑制，炎症减轻，水肿改善后，将会逐渐恢复。

从中医来看，“刀片喉”是“热毒”从全身消退，而聚到咽喉局部的症状表现。因此，早期规范治疗，及早“解表透邪”，将“热毒”及早透出是治疗的根本，热毒透出来了，“刀片喉”的情况会减少，或不发生，如果只用发汗退热的药但热毒无法清除，“刀片喉”的情况会增加。因此，早期治疗上以解表药为基础，加上清热解毒利咽的药共同发挥作用，既能快速退热，缓解全身症状，又能减少咽喉的不适。

对于已经出现“刀片喉”的感染者，中医药也有很多办法，如及时加用具有利咽止痛、解毒利咽等作用的药物，如六神丸/胶囊、清咽滴丸、金喉健喷雾剂等；也可以由医生进行针灸治疗，针刺少商穴、商阳穴等。这些都可以很好的缓解咽痛症状，如咽痛持续加重，宜前往医院寻求治疗。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国

编辑：朴沁莹