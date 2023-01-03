对乙酰氨基酚泡腾片等13个新冠对症治疗药物获批上市

人民网北京1月3日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，1月3日，国家药监局通过快速审评通道，批准对乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。

获批品种中9个品种为国家卫生健康委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物，4个品种为医用氧。

图表来源：国家药监局官网