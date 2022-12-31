新华社上海12月31日电 题：重症率增加了吗？“白肺”和疫苗有关吗？——国家卫健委邀请权威专家解答防疫热点问题

新华社记者袁全、龚雯

新冠重症率增加了吗？肺炎与疫苗接种是否有关？脆弱人群如何防治？12月30日，国家卫健委邀请权威专家、国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏就这些问题作出回应。

张文宏认为，本轮疫情目前正处于感染高峰期，即便奥密克戎的重症率与先前的德尔塔相比有所下降，但再低的重症发生率，结合我国庞大的人口基数，重症病人数量都会成倍上升，“每年我国季节性流感造成的肺炎也会有季节性的高峰，肺炎的疾病负担也很重，最近肺炎及重症病例数量的增多，主要是因为短时间内感染的病例增加，但重症概率总体仍然很低。”

——部分新冠感染者肺部CT呈现“白肺”现象，这与感染新冠病毒原始株或德尔塔毒株有关吗？

对此，张文宏表示，目前在上海流行的毒株仍是奥密克戎毒株，并没有监测到新冠原始毒株与德尔塔变异株出现。而所谓的“白肺”是重症肺炎的影像表现，即重症肺炎的患者拍摄CT和胸片时，肺部会因透光度下降而呈现白色，只是反映肺炎的严重性，“无论什么病原体，只要引起重症肺炎，都有可能出现‘白肺’”。

——有网友认为接种疫苗会导致不良反应，出现“白肺”增多，这有根据吗？

张文宏说，针对该问题已专门做过对照研究，结果显而易见：根据今年上半年上海的数据，打过疫苗之后，整体的重症比例可以降低近80%，“所以我们认为，疫苗对减少‘白肺’的发生是有作用的”。

——一旦出现“白肺”，临床如何治疗？

张文宏表示，出现“白肺”的救治与其他病毒性肺炎类似，首先要做的是给予呼吸支持，尤其是对于呼吸衰竭的病人，要给予机械通气支持，维持体内的供氧。在这个基础上，还会采取抗凝治疗、抗炎症治疗、抗病毒治疗，营养支持与合并感染的控制也非常重要，“要让病人能够撑过关键的重症期，顺利进入恢复阶段”。

张文宏特别强调，发生重症肺炎后的救治成功率要比普通型肺炎以及轻症的成功率低，因此要特别重视救治的“黄金72小时”，即脆弱人群感染新冠、出现症状后的72小时内要密切监测，就近在社区医疗中心或者附近的医院进行氧疗、对症与营养支持治疗、抗病毒治疗等。如果出现重症倾向要及时采用糖皮质激素等抗炎症治疗，尽量阻止疾病的加重，并及时到医院做进一步检查。若是发现有“白肺”等重症表现，则需要在24小时内开展最优的救治。

——临近春节，各地即将迎来大规模的人口流动，面对可能到来的重症高峰，如何保护脆弱人群？

张文宏表示，一方面要对脆弱人群进行持续性的监测，一旦发生问题，及时阻止肺炎的发生和加重；另一方面要加紧扩充医疗资源，保障脆弱人群能够得到及时救治。

“当前，‘小地方’的疫情传播不像大城市这么迅猛，但是传播的持续时间比较长。随着春节人员的返流，可能会在当地引起一波输入性高峰，此时需要分级分类对待：一部分是目前感染率已经比较高的地区，所受的影响相对较小；但如果是原来感染率非常低的地区，受到的影响就会较大。对于感染率还不高的地区，要尽量减少大规模的人群聚集。”张文宏说。

最后，张文宏建议，要做好科普宣传，鼓励人们在返乡过程中做好个人防护，为“压峰”作出个人努力，从而减少“重症高峰”带来的救治压力。“已经感染过的人群回乡，可能不会造成太大影响。如果是没有感染过的，要做好防护，尽量避免自身感染引起亲友的新发感染，加剧当地的疫情高峰。因此，大家旅途中要戴口罩，最好是N95口罩；如果家中老人还没有感染过，我们去探望时也要严格戴口罩。”