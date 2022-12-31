青海西宁全力保障群众就医用药需求（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

接完电话、打开家门，取下悬挂在门把手上的“防疫爱心礼包”，家住青海省西宁市城西区虎台小区5号楼的独居老人丁玲伟轻轻打开礼包，看到里面有消毒液、N95口罩、常用感冒药，老人满脸欣慰，“有了这些防疫物资，还有社区工作人员的手机号码，我这心里就踏实了！”

为解决困难群众、独居老人等特殊群体就医用药问题，西宁市组织发动各村（社区）全面摸清掌握辖区内孕产妇、孤寡老人、留守儿童等人员健康情况，完善档案、建立台账，并开通购药服务热线，收集掌握用药需求，准确摸排买不到药品人员底数、信息，主动帮助寻药、购药，送药上门，打通社区末端服务“最后1米”。同时为各类困难群众陆续发放搭配甘草片、阿咖酚散、抗原试剂、N95口罩等防疫用品的爱心礼包2万余份。

目前，西宁市发热门诊应设尽设应开尽开，市域内共设置开放发热门诊30家、发热诊室72家，设有老年人、孕产妇、儿童绿色通道，24小时提供开药诊疗服务，市民可根据需要就近就便就诊。积极整合辖区医疗资源，发动组织各类医疗机构，开展医疗救治咨询服务，帮助群众做好线上问诊。

保障好群众就医用药需求，更要全力保证药品供应。与此同时，西宁市各医药类生产企业也正全力以赴加紧生产，24小时运转保障药品市场供应。在青海宝鉴堂国药有限公司的生产车间内，一盒盒藿香正气颗粒码放整齐。“目前，我们企业员工到岗率达84%，各生产线24小时运行保持生产。”公司负责人马汝敏告诉记者，“接下来，我们将根据市场需求对生产班组动态调整，保质保量做好省内外市场的药品保供。”

《 人民日报 》（ 2022年12月31日 05 版）