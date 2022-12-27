专家提醒：康复后仍需注意这些问题

近期，不少网友反映，自己在感染新冠病毒后，即使核酸和抗原都转为阴性，仍然存在胸闷气短的情况，有时心率还会在短暂活动后快速升高。

那么，产生这些情况的原因是什么？有哪些注意事项？

老年人需关注基础疾病与心肺器质性变化

首都医科大学附属北京天坛医院感染科主任王宝增告诉科技日报记者，对于年龄较大、有一些基础疾病的患者，在感染新冠后可能会使一些基础疾病复发或严重，从而导致胸闷气短、心率升高的情况。

“比如，患者本身就患有慢性支气管炎、哮喘或者慢阻肺等基础疾病，转阴后可能会引起上述疾病的急性加重，出现胸闷气短等症状。”王宝增说，“一些老年人还有心脏、肾功能方面的基础疾病，感染新冠病毒后，也会引起心脏疾病的加重。”

王宝增表示，还有一类群体虽然没有基础疾病，但可能因为新冠病毒导致了肺部和心脏的器质性变化。

“在出现了肺部或心脏的器质性改变后，肺部影像学的病灶吸收、心脏功能的恢复都需要时间。所以在一段时间内，可能会存在胸闷憋气、心率变快的情况。”王宝增说。

王宝增强调，因为感染新冠病毒导致的器质性变化并不常见，并且主要以老年人为主，在年轻群体中非常少见。

“如果存在器质性变化，无论是肺脏还是心脏，都需要去医院咨询医生的建议。”王宝增说。

年轻群体需放松身心，注意病毒性心肌炎

对于中青年、没有基础疾病的群体，在感染新冠病毒后，即使核酸与抗原转阴，身体也往往较为虚弱，需要一段时间恢复体力。

“以运动为例，一个长期运动的人跑100米，心率不会增加得太快，但是不太运动的人跑完100米，心率肯定会上升很快。感染新冠也是这个道理。”王宝增说。

“一位新冠患者发烧了好几天，这几天都处于卧床休息的状态，没有进行相关的活动，那么他的体力会出现明显的下降。因此，在转阴后，他在活动时心率可能会增速较快，有时还会出现轻度气短。如果没有器质性的改变，一般问题不大，慢慢休养恢复就好。”王宝增说。

王宝增表示，有时胸闷与心跳加快的情况也与心情有关。“例如转阴后咳嗽，可能会同时觉得自己胸闷气短，有时候心情焦虑紧张，也会导致心跳加快。”王宝增说。

此外，王宝增还特别提醒中青年与儿童家长注意病毒性心肌炎。

“病毒性心肌炎多见于年轻群体，是各类病毒感染过后都需要注意的疾病。不光是新冠病毒，在流感感冒、儿童柯萨奇病毒等疾病过后，都有引发心肌炎的风险。”王宝增说。

北京安贞医院心脏外科主任医师贡鸣指出，病毒性心肌炎是一种较罕见但致命的新冠并发症，主要症状是发热、呼吸困难以及胸部不适。感染新冠后，病毒会侵入心肌细胞，或引起免疫系统过度激活，有较小概率会引起心肌炎。

王宝增告诉科技日报记者，轻度心肌炎一般没有特效的治疗药物，主要靠休养，而中度或重度心肌炎比较危险。

“病毒性心肌炎出现的概率较小。建议大家可以每天观察一下自己的情况，看看胸闷气短以及活动后心率的状况是否一天比一天严重，如果越来越严重，就需要去医院做一些相关的检查，例如做心电图，检查心肌酶或者肌酐蛋白等。”王宝增说。

儿童一般无法描述自己的身体情况，因此，王宝增建议家长特别关注孩子活动时的状态。“如果孩子和平时不太一样，例如喘气声音比之前粗了，而且越来越粗，那么家长就需要带孩子去医院，让医生诊断。”王宝增说。

注意休息，避免剧烈运动与劳累

“在新冠感染期间以及抗原转阴后，无论有无基础疾病、器质性变化，都需要避免剧烈运动与过度劳累。”王宝增说。

一方面，过度消耗体力，会降低自身的免疫力。

“新冠病毒还处于流行阶段，如果病毒有变异的情况，还可能出现二次感染。所以，建议大家注意休息，提高免疫力，继续注意自身的防护。”王宝增说。

另一方面，剧烈运动也可能延缓相关器官的修复时间。

贡鸣表示，在感染新冠病毒期间，病毒会对我们全身各个器官进行攻击，转阴后，这些器官仍需要时间进行修复。这时候过早地开展运动，可能会加重肺部、心脏等器官的损伤，造成心肌纤维化，甚至心肌炎的发生。

“病毒性心肌炎一般在病毒感染后1—3周内出现。因此，这一期间尽量不要运动，好好休息。”王宝增说。

北京大学人民医院感染科主任高燕表示，对于急性病都是病来如山倒，病去如抽丝，人的体力的恢复需要时间，大概2—3周就会慢慢恢复。在这段时间里，要注意休息，适当加强营养，促进恢复。(实习记者 苏菁菁)