发布供求信息 助力余药共享

本报北京电 （记者熊建）“我需要布洛芬4颗、抗原2支”“我需要对乙酰氨基酚”……为响应各地方政府单位鼓励公众共享药品的倡议，腾讯出行服务和腾讯地图近日上线了“新冠防护药物公益互助平台”，助力民众之间更加高效地进行“余药共享”。有了该平台，用户通过一个微信小程序即可快速进行药物求助，而有多余药物的用户，也可以通过平台进行“余药共享”。

当前，市民就医、购药需求持续增加。多地政府倡导“邻里互助，药品共享”，倡导大家理性、适量、按需购买日常急需药品，并把多余的感冒药、退烧药等防疫物资共享给真正需要的人。

对于有药物需求的用户，可以在平台上选择“我需要药”，根据需求选择列表中国家卫健委推荐的居家常备非处方药，填写所在位置、联系方式、求助说明等信息，完成实名认证后，将自己的用药需求发布到平台的信息广场。

用户在满足自身用药需求前提下，也可以选择“我有多的药”，填写相关信息和实名认证，雪中送炭、互帮互助。在完成互助后，上传互助信息的市民可以选择“已解决”，下线互助信息。同时，为保障个人信息安全，该产品也在迭代个人信息保护的功能，一键生成虚拟号，保护隐私信息。

在平台的“信息广场”，市民可以快速看到药物的“求助信息”和“帮助信息”，根据时间或者距离顺序进行排序，基于腾讯地图的位置服务能力，快速查看距离自己最近的互助需求；也可以查看选择特定区域的求助信息，提升互助效率。同时，可以跳转腾讯地图“发热门诊及新冠疫苗接种地图”，查询附近的发热门诊和诊室，以及进行新冠加强剂的接种。