尚无新冠病毒通过输血途径传播的报道

随着感染新冠病毒的人数增多，“曾感染过新冠的献血者，所献的血液是否安全”等问题，引起了社会关注。

对此，国家卫健委在健康中国公众号上刊文指出，新冠病毒是呼吸道病毒，不会经输血传播。到目前为止，全球尚没有新冠病毒通过输血途径传播的报道。血站会严格采供血管理，确保感染者康复并经过一段时间的健康观察后再献血。因此，曾感染过新冠的献血者捐献的血液是安全的。

文章还对“未感染新冠的人群，献血是否会增加感染风险”的问题回应说，一个健康成年人献血不超过自身总血量的13%，对身体没有不良影响。一个健康成年人的总血量约占体重的8%，如果50公斤的人献血200或400毫升，即占自身总血量的5%或10%，体重重的人占比会更低。另外献血是采集人体的外周血，献血后肝、脾、肺等储血脏器中的血液会迅速补充至外周血中，恢复循环血容量。因此献血并不会影响健康，也不会增加感染风险。

那么，感染新冠后符合什么条件可以献血，对献血者健康是否有危害呢？对此，文章指出，对于曾感染新冠的无症状、轻型和普通型感染者，发烧、咳嗽、咽痛等上呼吸道感染症状完全消失后一周，且最后一次核酸或抗原检测阳性7天后就可以献血了。如果是重型或危重型的感染者，则需要康复6个月后才能献血。这个标准与国际上有关新冠病毒感染后延迟献血的要求，以及现行的呼吸道感染、肺部感染者延迟献血的要求是一致的，不会对献血者健康造成危害。

据了解，国家卫健委办公厅、中央军委后勤保障部卫生局近期组织专家对2021年印发的《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》进行了修订，形成了《血站新冠病毒感染防控工作指引（第二版）》（以下简称“新版工作指引”），以更好地指导采供血机构做好疫情防控工作，保障血站工作人员和献血者安全，实现血液安全供应。

新版工作指引从人员防护、工作场所清洁与消毒、医疗废弃物处理、献血者选择与管理、采供血流程、实验室检测等方面作出具体规定，涵盖血站无偿献血工作各环节。据悉，与2021年版本相比，修订内容主要包括：删除了关于密接者、次密接者以及有中高风险区旅居史者暂缓献血有关内容；提出接种基因重组疫苗与接种灭活疫苗后暂缓献血48小时；明确了感染新冠病毒可以献血的时间。此外，为最大限度保障血液安全，在血站普遍实行的献血者回告政策中继续保留关于新冠病毒感染的回告内容，将回告时间缩短为48小时。（记者 金振娅）