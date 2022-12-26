勤俭节约是中华民族的传统美德，倡导和推行食品节约、反对并惩戒食品浪费既是绿色低碳生活方式的应有之义，更是保障粮食供给端牢中国饭碗的坚实基础。习近平总书记高度重视粮食安全问题，倡导形成“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，多次强调要制止餐饮浪费行为。

党的十八大以来，餐饮浪费现象有所改观，全党全社会厉行节约的良好风尚正在形成。同时也要看到，一些人仍对反食品浪费认知度不足、认同度不高，一些地方餐饮浪费现象依旧存在，甚至触目惊心、令人痛心。反食品浪费是一项社会责任，需要我们每一个人、每一个家庭、每一个团体承担起来。

发挥人民群众的积极性、主动性和创造性。粮食从农田到餐桌，需要经过诸多环节，需要农民、购销人员、生产加工人员、食品烹饪人员等众多劳动者参与。可以说，人民群众本身就是粮食生产安全的主体力量。近年来，“光盘行动”“小份菜”“剩菜打包”等餐桌新风的兴起也离不开人民群众的广泛参与。反食品浪费应切实尊重人民的主体地位和首创精神，充分保障人民群众知情权、参与权和监督权，激发人民群众的主观能动性。

推动形成食品浪费协同治理机制。合理有序的食品消费市场的形成和运转是社会主义市场经济体制的应达目标。如今食品浪费治理实践中“漏斗型”的行政结构倚重于“上传下达”的内部传导方式，增大了部门权能自我强化的路径依赖风险，应有机整合政府、社会和市场不同主体的治理需求，推动形成政府主导、行业引导、公众参与的协同治理机制，汇聚反食品浪费的强大合力。

加快构建运行顺畅的法律机制。食品浪费具有非瞬时性、关联性和动态性的表征，需要依据浪费发生机理形成预防、监测、处置和反馈等不同阶段的监管机制。反食品浪费法施行一年多来，反食品浪费由道德约束上升至法律规范，公众餐饮消费、日常食品消费有了基本行为准则。要持续抓好法律落实，强化监管，推动建立和完善相应的标准规范，为更好促进食品节约提供法治保障。

“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”。当前，尽管中国粮食生产连年丰收，但对粮食安全还是始终要有危机意识。中国是一个人口众多、土地资源相对不足的国家，从中长期看，中国的粮食产需仍将维持紧平衡态势，粮食浪费带来的资源浪费、环境污染问题绝不可小觑，“节约光荣、浪费可耻”的观念永不过时。

反食品浪费不是小事，应从“国之大者”的高度，深刻把握制止餐饮浪费的重要性和必要性。只要我们每个人都从自身做起、从点滴做起，增强反食品浪费的思想自觉和行动自觉，扛起这项社会责任，就一定能在制止“舌尖上的浪费”的基础上，端牢中国饭碗，更好保障国家粮食安全。