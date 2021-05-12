供给侧发力 制止餐饮浪费（记者手记）

今年“五一”假期是反食品浪费法实施后的第一个节假日，在餐饮业红红火火加速复苏的同时，各地餐饮企业也纷纷行动起来，通过设置提示牌、推出半份菜、鼓励餐后打包等方式减少餐饮浪费，营造爱惜粮食、节约用餐的良好风尚。

餐饮消费环节是群众认为食品浪费比较严重的环节。如何消费而不浪费？餐饮业必须充分发挥主观能动性，从供给侧挖掘制止餐饮浪费的潜力。在调查中记者发现，在制止餐饮浪费方面，餐厅在诸多环节都大有可为。从食材采购、储存管理、加工制作、就餐服务到垃圾处理等各个环节，经营者都可以通过精细化管理最大限度地减少浪费。

其实，餐饮企业自身也有节约的动力，因为节约意味着成本的下降。关键是，餐饮企业不仅要有“想节约”的意识，还要有“会节约”的能力。长期以来，餐饮行业的市场门槛相对较低，呈现出企业数量多、规模小、水平参差不齐的行业格局。一些大型企业、连锁企业有能力进行精细化管理，比如通过数字化对原材料进行有效管理，避免库存积压带来的食材浪费。但许多中小型餐饮企业、个体餐饮经营者常常较难依靠自身力量实现餐饮生产、加工、服务全过程精细化管理。

让更多餐饮企业“会节约”，一方面，要推动企业由“小散乱”走向品牌化，提升整个餐饮业的经营管理水平；另一方面，监管部门、行业协会、平台企业不妨出台一些制止餐饮浪费的扶持措施。比如，一家小餐厅可能无力开发商业智能系统，相关部门、协会或平台可以开发一些对餐饮企业具有普适性的管理软件，让中小餐饮企业接入后操作，用科学管理的方法从供给侧制止餐饮浪费。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 19 版）