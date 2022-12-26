远近统筹加快消费提质升级

党的二十大报告提出，“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。”近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》（以下简称《纲要》），进一步明确了坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系的发展方向。即日起，本版推出系列专家署名文章，与读者共同探讨这一话题。

——编 者

最终消费是经济增长的持久动力。近日举行的中央经济工作会议强调“着力扩大国内需求”“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”。《纲要》将扩大内需提高到国家战略层面，充分展示出夯实国内基本盘、打造内需新动力的发展思路，为推动经济发展回到正常轨道、实现整体性好转提供了重要抓手。

今年以来，在内外多重压力叠加冲击下，从宏观面上看，国内消费市场短期承压明显。但如果剖析宏观数据背后的结构，能够察觉到正在努力生长的消费韧性新势能。线上消费、部分升级类消费都出现了逆势上行，其中线上消费的需求释放作用明显。可以合理判断，随着优化疫情防控措施不断落地，居民消费需求将稳步释放，中国国内消费市场的发展韧性将持续显现。

中央经济工作会议强调，“大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。当前，集中火力激发消费这一内需动力，成为推动经济企稳回升需要解决的首要问题。对此，《纲要》将持续提升传统消费、积极发展服务消费置于“全面促进消费，加快消费提质升级”这一部分的前两位，凸显出重新激发存量消费动力的重要作用。我们需要对照中央经济工作会议提出的“支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费”重点领域，尽快拿出一系列强力精准的落地政策，比如发放无差别现金消费券，以及进一步消除房地产、汽车等内需关键领域的不合理消费限制，鼓励、拉动传统消费和服务类消费。

短期求治愈，长远谋转型。在解决消费“有没有”的同时，从长远看还需要向解决消费“好不好”转化。特别是当经济转向高质量发展新阶段，依靠单纯生产要素的重复投入来推动经济发展显然已经乏力。而新型消费需求的出现，能够刺激潜在需求、拉动生产并带动整个经济链条回到良性发展轨道，也能以高水平需求带动产业链供应链优化升级。对此，《纲要》提供了前瞻性的方向指引，如针对新需求呈现出的新个性、新品质与新方式等特征，提出“更好满足中高端消费品消费需求”“培育‘互联网+社会服务’新模式”“培育建设国际消费中心城市”以及“积极发展绿色低碳消费市场”。

值得注意的是，消费动力强劲的等号另一边，必定是居民收入水平的持续稳步增长与社会预期的相对稳定。因此，在落实好《纲要》对于拉动消费的一系列部署之外，还必须建立起一系列稳增长、稳预期的长期支撑政策和对应制度保障，如继续在中长期内持续加大对中小微企业的纾困帮扶，增加民生支持投入，进一步缓解居民教育、养老和医疗压力等。

我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。只要我们坚持高质量发展的航向，以扩大内需为指引，定能在风云变幻的世界中闯出一条安全、增长与发展长期均衡的成功之路。

（作者为清华大学五道口金融学院副院长、教授）

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 05 版）