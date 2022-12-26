顺畅沟通  高效纾困

“腿脚不便的老母亲要外出就医，但几个子女都因新冠阳性居家隔离，急需帮忙转运。”家住四川省泸州市江阳区的毛晓君在本地媒体“川江号”新闻客户端上写下了自己的求助留言。不到1小时，她就接到了所在街道工作人员的电话。简短沟通后，街道办事处安排专人上门，将毛晓君的母亲送到医院。

针对疫情期间群众诉求，泸州市疫情防控指挥部启动媒体后台留言回应机制，确保留言有人理、快速办。目前累计办结防控措施、生活保障等群众关注的热点难点问题1000余个。

泸州市致力于将疫情期间的“有事难办”推向“有求必应”，形成“留言收集、梳理、派单、处置、回应”动态管理闭环处理流程。新闻媒体全天候在群众网络留言中选取最急迫的事项，合并全市“12345”“网络问政”留言内容，按类别、属地进行登记、派单，分送疫情防控指挥部各相关小组、专班、区县办理。相关单位24小时内处置完毕，结果及时反馈。

“畅通对话机制，才能真正了解民意。”泸州日报社记者部副主任周丽介绍，通过分析群众网络留言，群众关注的热点、难点和问题就可以成为疫情防控决策部署的重要依据和参考，权威信息发布、政策阐释和科普宣传也会更加有的放矢。“针对群众在留言中反映的问题，在促进问题解决的同时，我们会进行适当疏导，努力保障线上线下的平稳有序。”周丽说。

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 04 版）