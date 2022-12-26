基层首诊  筑牢防线

“我发烧37.9摄氏度，抗原两道杠，要不要吃药？”

“如果身体耐受，先不用吃药，超过38.5摄氏度或出现浑身疼痛等症状，可以吃对乙酰氨基酚或布洛芬。”

已过夜里零时，江苏省南通市崇川区观音山街道社区卫生服务中心主任助理彭晓飞的手机仍不时响起。这些天，电话回应居民的咨询，成为他的主要工作之一。

南通市卫健委医政处处长陆小鹏介绍，12月8日起，各街道社区卫生服务中心、乡镇卫生院第一时间开设发热诊室，针对1894个村居和社区分片包干，公布家庭医生24小时咨询热线，利用医联体平台畅通购药、远程诊疗、转诊渠道，为群众提供健康咨询、用药指导等服务，筑起基层首诊的第一道防线。

“观音山街道社区卫生服务中心13个家庭医生团队分白班、晚班两班倒，不管白天晚上，只要来电立即接听。”彭晓飞说，确定人员后，中心组织了专项培训，并针对用药指导、居家消毒、疫苗接种等居民关心的热点问题，整理出规范解答。作为南通市第一人民医院的医联体单位，观音山街道社区卫生服务中心发热诊室开通当天，就同步畅通了针对重症患者转诊的绿色通道。居民有转诊需要时，由中心联系市一医院沟通对接，对转诊人员进行全程跟踪，第一时间拿出科学有效的治疗方案。

在崇川区虹桥街道社区卫生服务中心，基层首诊也获得了越来越多居民的认可。12月9日起，该中心对街道、社区干部及志愿者开展培训，摸排辖区内重点人群。“目前我们中心每天就诊人数200人左右，基层首诊率较高。”虹桥街道社区卫生服务中心主任金星进说。

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 04 版）