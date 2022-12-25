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新冠转阴就是彻底康复了吗？还需注意哪些问题？【科学防疫小贴士】（55）

2022年12月25日21:58 来源：健康中国

　　饮食、起居的注意事项

　　新冠康复后的健身运动

　　来源：央视网

 

(责编：白宇、胡永秋)




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