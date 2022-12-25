人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

国家卫健委：即日起不再发布每日疫情信息

2022年12月25日10:11 来源：人民网

国家卫生健康委官网截图

人民网北京12月25日电 12月25日，国家卫生健康委官网发布“说明”，从即日起，不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用。

(责编：孙红丽、高雷)


相关新闻


热门点击排行榜