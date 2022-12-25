齐心协力  汇聚温暖

“我家孩子高烧，没有退烧药，哪位好心人能帮帮忙……”

看到这条紧急求助信息，黑龙江省哈尔滨市平房区四叶草志愿服务中心党支部书记邹艳玲马上将其转发到微信互助群。“我这里有小儿布洛芬颗粒。”互助群里，志愿者侯莎莎回应。和邹艳玲沟通后，侯莎莎立即驾车出发，仅用半个小时，就将药品送到了求助者手中。

“最近我们志愿者队伍收到不少求助信息，何不建立互助群，帮助缺乏药品的人？”邹艳玲说。12月17日，四叶草志愿服务中心建立了3个微信互助群，发起“有余药请分享”活动，倡议群友们将家里富余的药品分享或互换给急需的亲友邻居。短短几天时间，3个互助群加入的群友数量已经超过1100人。

“我家孩子发烧了，急需退烧药，谁家有富余的？”“我有3瓶，送你1瓶”……一条条求助信息很快得到响应，解了群众燃眉之急。截至12月22日，3个微信互助群共分享信息1600余条，赠送、互换药品累计达1550余人次。

“毛巾包裹冰袋放置在颈动脉、腋下或腹股沟等位置可快速降温，5分钟换一次位置，防止冻伤……”邹艳玲还邀请医生进群，为大家免费提供发热护理指导及用药咨询等服务。此外，志愿者们还常常在群里分享一些防护方法，家长们也纷纷分享起儿童退烧经验。

在邹艳玲倡议下，志愿服务中心还开展了免费赠药活动。“为避免市民取药时产生交叉感染，志愿者将药品分解成小包装，间隔放置在工作室门前，随来随取，无需停留。”邹艳玲说，从12月19日下午至今，共免费发放价值1万余元的药品。

《 人民日报 》（ 2022年12月25日 04 版）