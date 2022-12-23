姚景源：实现消费稳定增长 为经济发展发挥基础性作用

人民网北京12月23日电 12月23日，由人民网主办的“2022国民消费大会”在北京举办。国务院参事室特约研究员姚景源在会上作主旨发言，他提出，中国经济具有广阔的发展空间，消费是我国经济增长的重要引擎，要进一步满足和释放消费需求，实现消费稳定增长，为经济发展发挥基础性作用。

国务院参事室特约研究员姚景源在大会上作主旨发言。

姚景源指出，我国14亿人实现全面小康，构成了整个人类群体中最大的消费群体，形成了全世界最大的内需市场，既为实现第二个百年奋斗目标提供支撑，也为世界经济发展提供机遇。

增强消费对经济发展的基础性作用，对于新时代中国经济高质量发展具有重要意义。姚景源给出了四个方面的建议：

一是要稳增长。居民收入增长是消费增长的基础，要通过发展让消费者的“钱袋子”更充实。中央经济工作会议指出，“明年要坚持稳字当头、稳中求进”。“稳”的基调更加明确，“进”的要求更加积极，稳增长为扩大消费创造了非常重要的宏观条件。

二是要稳就业。就业是民生之本，是扩大消费非常重要的途径之一。明年我国就业总量压力和结构性矛盾并存，要落实落细就业优先政策，把年轻人特别是高校毕业生的就业问题放到至关重要的位置，为他们提供一个良好的施展才干、实现理想和抱负的平台。

三是要稳物价。物价事关千家万户，物价稳定，消费才能保持稳定上升的状态，有利于消费得到进一步扩大。

四是要建立完善的国内大市场。全力解决影响大市场循环畅通的堵点问题，营造良好的外部环境。

此外，姚景源还提出拉动消费增长需要提高“两个比重”：一是提高居民收入占国民收入的比重，让劳动生产、劳动者的收入能与国民经济增长同步；二是提高劳动者报酬在初次分配中的比重，初次分配既要坚持效率优先，也要兼顾公平。而在二次分配中应当更多的考虑公平原则，缩小收入分配差距，提升消费升级的普遍性，以增强消费对经济发展的基础性作用。