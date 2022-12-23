霍建国：推动国民经济快速增长 提振消费是关键

人民网北京12月23日电 12月23日，由人民网主办的“2022国民消费大会”在北京举办。商务部国际贸易经济合作研究院原院长霍建国在大会上作主旨发言。他提出，消费、投资、净出口是拉动国民经济增长的“三驾马车”，其中，消费已成为拉动经济增长的主要部分。现阶段，实现我国经济大幅恢复或增长，关键要抓好消费。

商务部国际贸易经济合作研究院原院长霍建国在大会上发言。

随着防疫措施的优化调整，以及“扩大内需、鼓励消费”等政策发布，人们对经济发展的心理预期出现了积极变化。“提振消费应该是明年社会发展的热点，而且我国消费市场确实蕴含巨大潜能。”霍建国表示。

如何才能有序释放这些消费潜能？霍建国从以下几方面给出建议：

第一，关注基本生活消费（民间消费）。随着疫情防控政策的优化调整，在即将到来的春节，民间消费将会出现积极反弹，生产物流会获得更多活力，交通、旅游也会逐渐恢复正常，机场车站重回繁忙景象，人们对经济增长的信心和预期也会明显增加。

第二，关注消费升级问题。随着5G、大数据等信息技术的发展，家庭智能等相关应用逐渐普及，科技智能消费新经济类领域增长潜力巨大，将会是消费领域未来发展的新趋势。

第三，关注低碳消费模式的推广和应用。要充分做好前期准备工作：一是设备更新，即减排设备的更换、升级；二是民间低碳消费模式的确立，因为设备更新之后，低碳的消费模式必须要配套跟进。

“低碳消费或许是社会发展的潮流风向标。我们要关注并适应低碳消费的发展模式，并为推动其发展做出相应努力，这也会带来社会消费需求的变化。”霍建国说。

“除上述几个消费领域外，新能源汽车、数字经济依然发挥着引领作用，尚有巨大潜力挖掘空间。相信在利好政策的支持下，未来我国将持续优化消费新格局，进一步释放消费新潜能，实现社会经济的高质量发展。”霍建国强调。