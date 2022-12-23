联想：深耕科技消费领域 创新驱动生态建设

人民网北京12月23日电 12月23日，由人民网主办的2022国民消费大会在北京举办。与会专家表示，随着5G、大数据等信息技术的发展，家庭智能等相关应用逐渐普及，科技智能消费新经济类领域增长潜力巨大，将会是消费领域未来发展的新趋势。

“消费市场正在朝着多样化、年轻化、场景化的方向发展，用户除了有对基本生活的刚性需求之外，还有对品质升级的深层次需求，更加智慧、更加潮酷是解决用户需求现有阶段的两大关键词。”联想集团相关负责人介绍，针对用户的场景化产品需求，联想打造了全新的“联想天禧生态”，围绕家居、娱乐、办公、学习和健康五大场景推出了对应的智能场景解决方案和应用。其中，“联想天禧引擎”是驱动天禧生态的技术动力源泉，能够高效便捷地实现智能设备间的互联互通、主动服务、虚实结合、开放共享，为用户的数据和隐私提供全域安全防护，让每个家庭及个人都能享受到“设备+云+服务”的全场景生态体验。

联想天禧引擎技术架构。受访者供图

据了解，联想天禧引擎以科技创新力量驱动生态变革，利用自身强大的技术底蕴为用户提供一站式的便捷智能服务，是联想在智生活建设及应用等方面开疆拓土的一把利刃。该负责人指出，联想天禧引擎基于联想“端边云网智”架构打造。设备是用户可接触到的发起端，用户可借助手机、平板、投影仪等发起控制，通过超级互联实现更舒适、更高效的交互体验。同时，这些设备端的系统内核、硬件还会智能识别场景，为用户提供精细化的场景服务。联想天禧引擎中的云平台可以为家庭生活提供强大的“多模交互”手段，实现用户智生活的虚实结合，是面向未来的多形式的交互平台。此外，云平台还提供了电脑管家、超级文件、浏览器、天骄学堂、Legion zone、游戏社区等实用的应用服务，让用户在学习、办公、娱乐中充分感受到互联互通带来的便利性，还可享受海量内容服务。

联想天禧生态。受访者供图

“企业应建用户所需、做用户所想、解用户所忧，为智慧世界添砖加瓦。”该负责人认为，联想天禧引擎向大家展示了一个崭新的全场景智能生活蓝图，相信联想天禧生态的繁荣发展，会让今后越来越多的家庭及个人，都能解锁更多智能生活的新体验，体验到智能设备无感互联带来的便捷，智享潮酷生活。