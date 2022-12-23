绩效考核助力公立医院高质量发展

近日，国家卫生健康委官网发布《国家卫生健康委办公厅关于2021年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报》，面向社会发布的三级公立医院绩效考核国家监测分析报告。全国公立医院绩效考核工作开展以来，“指挥棒”作用逐渐显现，有效助力公立医院高质量发展。

绩效考核成为公立医院发展“磁针石”

公立医院是我国医疗服务体系的主体，是人民群众看病就医的主要场所，是实现医疗服务高质量发展的主力军。2019年，国务院办公厅印发《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，做出加强公立医院绩效考核的重大决策部署，为检验新一轮医改工作成效，推动公立医院改革政策落地见效，引导提升医院内部科学管理水平提供了有效抓手和重要标尺。

公立医院绩效考核自2019年正式实施，统一了公立医院考核评价机制“度量衡”，构建了国家-省-医院的三级考核体系，成为公立医院发展和建设的“磁针石”。4年来，以公益性为导向、以客观数据为基础的公立医院考核评价机制逐步建立健全，参评的三级公立医院数量逐年增加，从2018年的2398家，2019年的2413家，2020年的2508家，增加至2021年的2706家，基本实现对我国三级公立医院考核评价的全覆盖。

不断优化完善绩效考核“尺子刻度”

为确保考核工作的公正性和客观性，更加精准、客观反映我国公立医院高质量发展现状，4年来不断优化完善绩效考核“尺子刻度”。一方面，持续提升标尺精度。根据最新的政策文件及多渠道收集的意见建议，进一步细化指标说明及相关工作要求，结合实践不断完善指标体系内涵和评价细则，让绩效考核的“尺子刻度”更精准、科学。另一方面，严格数据质控要求。增加系统智能审核模式，组织多领域专家采用线上线下相结合形式开展指标解读、填报指导、常见问题答疑等培训；每年组织100余位临床一线和病案、医务、财务、科研等管理专家开展2个阶段4轮数据质控，并应用大数据技术加速推进考核工作。

绩效考核引领公立医院向高质量发展方向迈进

公立医院绩效考核，把方向性、全局性、规律性的改革举措和推动医院发展的关键要素凝练成为具体指标，为引导公立医院发展提供了“航标”，引领公立医院向高质量发展方向迈进。

一是有效引导公立医院落实功能定位。通过连续4年的考核引导，三级公立医院在发展方式、运行模式、资源配置转变方面持续用劲发力。从数据来看，2021年三级公立医院DRG组数中位数和医院病例组合指数（CMI值）中位数稳中有增，出院患者手术占比、微创手术、四级手术占比分别达30.80%、19.92%和19.73%，4年实现“四连增”，三级公立医院临床诊疗服务能力全面提升。每百名卫生技术人员科研经费和每百名卫生技术人员科研成果转化金额持续增长，持续发展能力稳步增强，绩效考核“指挥棒”作用充分彰显。三级公立医院为广大人民群众提供优质高效的医疗服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险、建设健康中国的支撑能力更加强健。

二是有序推动公立医院落实各项改革举措。绩效考核以满足人民群众健康需求为出发点和立足点，服务于深化医药卫生体制改革全局，是推动落实各项改革举措的重要抓手。公立医院改革发展各项措施的支点和落脚点在医院、在医务人员，三级公立医院绩效考核的56项三级指标中涉及近百项政策文件。因此，开展绩效考核并非一项孤立的政策，而是与各项医改政策密切结合，将国家政策要求以具体可感知的形式传递给各级卫生健康管理者和医务工作者，并通过绩效考核的激励约束机制，推动医疗机构主动落实政策要求。

三是有力带动公立医院提升科学管理水平。绩效考核为查找医院管理和医疗服务的差距提供了参照，三级公立医院以考核指标为导向，横向对比找差距，纵向比较找提高，强弱项、补短板，及时总结经验，明确阶段目标，不断提升医疗服务能力和精细化管理水平。例如，全国三级公立医院的国家室间质量评价的临床检验项目参加率中位数从2018年的75.00%提升至2021年的93.27%，电子病历应用功能水平全国平均级别由2018年的2.72级提升至2021年的3.83级，抗菌药物使用强度由2018年的37.78DDDs下降至2021年的34.55DDDs，万元收入能耗支出由2018年的108.51元下降至2021年的90.53元，数据升降之间体现的是三级公立医院精细化管理水平的持续提升。（作者：国家卫生健康委医疗管理服务指导中心助理研究员 孙彩霞，中南大学湘雅医院助理研究员 袁磊）