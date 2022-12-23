近日，国家卫生健康委医政司印发的《公立医院高质量发展评价指标（试行）操作手册（2022 版）》，是在今年7月印发的公立医院高质量发展评价指标的基础上，进一步分解动作、具化指标，实现了公立医院高质量发展评价工作的标准化、规范化，也为全国公立医院推进各项改革措施、落实党中央高质量发展的要求指明了路径，成为了公立医院高质量发展的这条千帆竞发的赛道上，科学评价各医院水平的“对照表”。

紧密衔接“坚持和加强党对公立医院的全面领导”工作要求

党的十九大以来，党中央对公立医院党建提出了更高、也更为现实的要求。在《关于加强公立医院党的建设工作的意见》出台后，各公立医院党委的地位和作用已经明确，即把方向、管大局、做决策、促改革、保落实。特别是在近3年抗击新冠肺炎疫情的过程中，党统一领导的显著优势得到充分彰显，党支部也成为了更加坚强的战斗堡垒，并通过推动党建与业务的深度融合不断提升党建工作的重要性和影响力，切实维护了公立医院以人民健康为中心的公益性。

因此，“党建引领”在公立医院高质量发展评价指标体系中占有着重要位置，其所包含的党委领导下的院长负责制、党组织和党员队伍建设情况以及党建工作责任落实3项具体指标被列为评价内容之首，与《关于推动公立医院高质量发展的意见》中“坚持和加强党对公立医院的全面领导”的工作要求紧密衔接。

合理构建“重结果、兼过程”的评价路径

“党建引领”作为一项“软任务”，与能力提升、结构优化、创新增效、文化聚力等具象指标在落实和评价上有着显著的不同之处，仅党的十九大报告中明确的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设六大工程中就包含着极其庞杂又相互重叠的大量具体任务，而在这些任务中仅有“三会一课”制度落实、中心组学习开展和党员管理教育等少部分具体工作可以量化，党内政治生活质量、党员思想认识、党支部作用发挥等重要维度并不能简单地转化为某几项“硬指标”。面对此种复杂的评价客体，不论是以量化的指标采用听取总结汇报的传统定性评价形式，还是选取可以量化的部分进行评价，都会导致以偏概全，无法全面真实地反应出党建工作的整体成效。

因此，想要进行客观、真实地反映党建工作情况，必须抓住党建工作的性质和特点，合理构建“评什么”“怎么评”的评价流程。《手册》遵循中央对考核工作“严格控制总量、注重工作实绩、突出问题导向”的原则，选取了医院章程、议事规则、会议纪要，党员比例、高知党员比例、内设机构党支部书记行政职务和党务工作人员占比等3组容易获取，且统计方法、标准统一，简明易懂的基础材料进行综合评价，在注重普遍性适应性的同时，又能体现出了评价中的差异性和灵活性，有效提升了评价工作的规范性和科学性。

发挥“对照表”作用，引领公立医院高质量发展

《手册》是一本实操性很强的工具书，使公立医院高质量发展评价变得更为直观易行，更具有指导意义，特别是在“党建引领”方面，3个定性指标的设置，既体现了公立医院高质量发展对党建的要求，又贴合医疗机构工作实际，给各医院在党建领域发挥主观能动性提供了广阔的施展空间，有效推动构建能够真正发挥党组织政治核心和政治引领作用的评价体系。

可以说，公立医院高质量发展评价工作丈量的是人民群众的健康获得感、医院改革创新的积极性和卫生健康事业发展的含金量。《手册》的印发将为这项工作提供一个公开、全面的“计分器”，使公立医院的高质量发展变得既可以“看得见”，又能够“摸得着”，在推动公立医院高质量发展评价工作走深走实的同时，使各地方各单位能够通过评价结果互相促进、相得益彰，引领实现公立医院高质量发展的最终目标。（作者：中国中医科学院广安门医院党委书记 王笑频）