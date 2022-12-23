公立医院高质量发展评价有了“操作说明书”

公立医院是我国医疗服务体系的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量，是实现医疗服务高质量发展的主力军。提高卫生健康供给质量和服务水平，就必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。

近日，国家卫生健康委医政司组织编写的《公立医院高质量发展评价指标（试行）操作手册（2022版）》（以下简称《操作手册》）正式发布。紧密围绕党建引领、能力提升、结构优化、创新增效和文化聚力五个维度，对18项高质量发展评价指标进行了全面的释义，为推动公立医院高质量发展评价工作标准化、规范化奠定了基础。

《操作手册》的起草背景

近年来，国家陆续出台了一系列公立医院高质量发展相关的政策文件，为医院高质量发展指明方向。2021年6月，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》，2021年10月，国家卫生健康委和国家中医药管理局制定了《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》,明确了公立医院高质量发展的目标、方向和具体举措。2022年7月，国家卫生健康委发布了《公立医院高质量发展评价指标（试行）》,为落实医院高质量发展提供了管理抓手和测量标尺。

在总体政策方针的指引下，国家卫生健康委组织相关专家，通过全面梳理公立医院有关政策要求、要点，在充分运用全国二级和三级公立医院绩效考核已有研究成果和工作基础上，经过广泛的向相关行政管理部门、研究机构、公立医院征求意见建议，编写形成了《操作手册》。

《操作手册》的主要内容

当前，公立医院到了从“量的积累”向“质的提升”转变的关键时期。如何通过评价工作助力公立医院正确理解高质量发展内涵要义，也是《操作手册》需要考虑的重要内容。《操作手册》从指标属性、计量单位、指标定义、计算方法（或评价方法）、指标说明、指标意义、指标导向和数据来源等8方面内容对各评价指标进行了详细释义,为高质量发展评价工作标准化、规范化提供了支撑，不仅明晰了测量手段和具体方法，也希望在公立医院高质量发展评价过程中逐步明晰我国公立医院高质量发展的具体路径。

例如，在指标导向中，明确了指标的引导方向，通过指标的高优和低优导向，引导医院积极推进相关工作或采取相应的管控措施。在计算方法中，提供定量指标的计算公式以及定性指标的具体内容，将指标转化为具体的数据项或者是具体的工作要求，使得医院更加明晰具体工作的要求。在指标意义中，引用法律法规、指导意见、发展规划、年度重点工作以及阶段性目标等相关政策文件作为评价依据，使得医院更加明确自己的医疗行为和管理行为与国家要求之间的关照。

此外，为充分激励各地发挥主观能动性、因地制宜，《操作手册》中还明确了地方的“自主权”：各省份在评价过程中，可根据指标特点，合理选用病例组合指数（CMI值）等对指标结果进行校正，确保评价结果的可比性和科学性；并可综合考虑本地工作重点，以及各级各类公立医院特点和发展阶段，有针对性地制定评价要求和参照标准，更好地引导公立医院实现高质量发展。（作者：国家卫生健康委医疗管理服务指导中心质量评价处 张竞由，兰州大学第一医院医务处 崔琦）