经常跑步会得“跑步膝”吗？（民生服务港）

跑步是一项大众运动，但也有人担心，经常跑步会造成膝关节磨损等，对膝盖不好。经常跑步会得“跑步膝”吗？在运动和日常生活中，我们应该如何保护膝关节？

北京大学第三医院运动医学科主任医师杨渝平介绍，其实临床上没有“跑步膝”这一概念，如果感觉到膝关节不适，一般是软骨损伤、肌腱末端病、滑膜炎等，此时应注意休息，暂时不要运动，直到疼痛减弱或者消失为止。其实，只要运动量控制好了，跑步很少造成损伤。所有的运动都要适度，量力而行非常重要。

膝关节是人体运动最多、负重最大的关节之一。专家提醒，无论是跑步还是其他运动，要尽量选择专业的运动场地和运动装备，尽量按照标准、专业的动作去训练，运动前做一些热身运动、运动后做一些拉伸和放松，从而减少运动伤害和受伤几率。若膝关节发生扭伤，有条件的应进行冰敷，并及时到医院进行检查治疗，以免耽误病情。

日常生活中如何保护膝关节、预防膝关节损伤？杨渝平表示，膝关节并非靠护具去保护，而是靠肌肉去保护。平时应多训练肌肉力量，以及反应性、灵敏性等等。静蹲是一种非常适合普通人群，尤其是老年人的锻炼方法，主要锻炼股四头肌肌肉力量。具体方法为背靠墙，双足分开、与肩同宽，身体呈现下蹲姿势，使小腿长轴与地面垂直。大腿和小腿之间的夹角不要小于90度，一般每次蹲到无法坚持为结束，休息1—2分钟，然后重复进行，每天重复3—6次为最好。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 19 版）