全基因组研究识别出饮酒吸烟相关变异

根据《自然》近日发表的遗传学研究，在一项涉及近340万人的多血统全基因组关联研究（GWAS）中，发现了近4000个与吸烟和饮酒行为相关的遗传变异。这些发现对这类复杂行为的潜在遗传影响提供了见解。

吸烟和饮酒是多种疾病和紊乱的主要风险因素，虽然它们也受文化背景、公共健康政策等环境因素影响，有显著证据表明遗传对使用烟草和酒精亦有作用。此前也有比较多人的遗传数据以确定可能相关基因的全基因组关联研究，但主要集中于欧洲血统个体，对于其他人群中这些行为的遗传作用所知甚少。

此次，美国明尼苏达大学研究团队分析了来自60个队列的GWAS数据，包含了近340万人，代表了4种拥有不同祖先（非洲、美洲、东亚和欧洲）的群体。超过20%的队列来自拥有非欧洲祖先的人群。团队识别出近4000种遗传变异与吸烟或饮酒行为有关，包括个体开始吸烟年龄和每周饮用酒精饮料数量。他们发现，这些变异当中大多数在不同血统人群中展现出一致的效应。然而用欧洲血统个体的数据训练的多基因分数（一种基于多基因变异共同影响的遗传关联测量方法），在无欧洲祖先的人群中，与拥有欧洲祖先人群相比预测表现下降。这一发现表明，这类分数在不同血统人群中仍难以迁移。

这些发现改进了人们对吸烟和饮酒行为相关遗传因素的理解，强调了在此类研究中增加样本量和祖先多样性的重要性。