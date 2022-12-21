包装“瘦身”助力企业绿色转型（消费万花筒）

拆一件快递，先要拆除外面的纸盒，再拆掉里面的纸盒，还要再拆去塑料袋等多层包装；吃一份外卖，拆掉包装要花去三分钟……“有些包装确实过度，造成很大浪费。”海南省海口市的谢欣女士说。

商品过度包装是指超过了商品保护、展示、储存、运输等正常功能要求的包装，主要表现为包装层数过多、包装空隙过大、包装成本过高、选材用料不当等。

商品包装“瘦身”，为企业绿色转型添动力。今年9月，国务院办公厅印发《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》，要求强化商品过度包装全链条治理。加强包装领域技术创新。推动包装企业提供设计合理、用材节约、回收便利、经济适用的包装整体解决方案，自主研发低克重、高强度、功能化包装材料及其生产设备，创新研发商品和快递一体化包装产品。防范商品生产环节过度包装，避免销售过度包装商品，推进商品交付环节包装减量化，加强包装废弃物回收和处置。

“过度包装不仅增加了消费者负担，而且造成资源浪费和环境污染。”中国包装联合会副会长王利说，要引导商品生产者为包装“减重”，避免销售过度包装商品。

“之前很喜欢那些包装很用心的商品，也会选择购买，但有一次我发现拆下来的包装袋太多，扔垃圾的时候很难受。现在我会对包装格外注重，会选择质量好的而不是包装好看的商品，甚至会排斥外包装过于华丽的商品。”家住北京市海淀区的消费者康博郁说。

“包装企业应加大科技创新投入，加快绿色技术攻关和转化，积极研发使用有利于资源节约的包装新材料，推广符合节能环保要求的新技术、新工艺、新设备，将绿色低碳理念贯穿于产品研发设计、原料采购、生产制造、物流仓储、售后服务、回收处理的全过程，增强企业内生创新动力，从而支撑经济社会绿色转型发展。”王利说。

中国轻工业联合会会长张崇和表示，中国轻工业联合会将以行业绿色低碳循环发展为目标，推动行业重视商品品质提升，提高产品的品质和品牌附加值；引导行业加大在产品绿色设计、包装回收综合利用等方面的协同创新，推行简约包装，优化包装设计，促进消费品品质化转型。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 19 版）