感染新冠后怎么补水？姜葱红糖水不能预防

很多人说感染新冠要多喝水，怎么喝才对呢？人民好医生健康顾问专家、郑州人民医院主任药师陈楠建议，要少量多次饮水，以自己舒适为主。

网上有说法称“出现新冠感染症状就要多喝水”，还有案例说“有人因为水喝多了就中毒了”，那么到底喝多少水才合适？

陈楠表示，的确是建议患者要大量饮水，但方法很重要。要少量多次饮用，不要一次喝大量的水。在服用药物的时候，足量饮水能够加速药物在体内的代谢，尽量减少药物对人体特别是肾功能的影响。“水中毒”的风险是主要是低钠血症，但我们正常的喝水习惯是不会引起低钠血症的，大家不要有恐慌心理。目前推荐每天饮水量1500毫升到2000毫升，大多数人并不会拿着量杯说今天必须喝够这么多，网上还有说法是喝温盐水、柠檬水等等，包括吃黄桃罐头，这些都是让自己感觉舒适，缓解难受的症状。

对网友“吃完药之后疯狂流汗是否正常”的问题，陈楠介绍，退热时出汗是身体的正常反应，可以通过补充淡盐水或者补液盐来解决体内水分、盐分流失的问题。

各种社交媒体上有流传说“发烧了要喝姜炖葱白加上红糖煮水”，陈楠表示，这种饮品是可以喝的，姜和葱白在中医里可以解表，就是可以发挥退热的辅助作用，服用后会感觉到舒适，但要注意它并没有预防作用。同时它里面有红糖，所以还是不建议糖尿病患者饮用。（孝金波、何一晨）