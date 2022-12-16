风雨同舟万众一心 科学精准抗击疫情

本报北京12月15日电 （吴晓琴）“回首过去，有涉滩之险，有爬坡之艰，有闯关之难，但我们在战胜一次次考验中成长，在克服一场场危机中发展，让希望的阳光照亮未来。”人民日报12月15日刊发任仲平文章《三年抗疫，我们这样同心走过》。文章见报后引发热烈反响，各大门户网站、微博、微信、新闻客户端等平台大量转载，众多网友点赞、留言、转发。

现摘编人民日报客户端、人民网、“人民日报评论”公众号等平台的部分网友留言如下：

网友“坦荡”：政策指引，科学研判，三年抗疫，同心奋战，精神闪光，勇挑重担，守护生命，山河安澜。

网友“八一之子”：近三年来，我们风雨同舟、万众一心，无惧困难、砥砺前行，铸就了伟大抗疫精神，抗击疫情更有底气、更有志气。

网友“赵华波”：人民有信仰，国家有力量，致敬抗疫中的英雄。

网友“前进”：伟大成绩，来之不易。团结一心，一鼓作气。继续斗争，夺取胜利。

网友“四川文国云”：无论是乘势而上还是开顶风船，无论面对怎样的风险挑战，只要我们坚定信心、坚守信念，认准自己的方向、走好脚下之路，就一定能乘风破浪、一往无前、战无不胜。

网友“冬去春来”：提升防控救治能力，保护人民生命安全；风雨同舟团结奋斗，科学精准抗击疫情。

网友“壮志凌云”：同心抗疫近三年，人民群众是英雄。

网友“人民的锐星”：我们以风雨同舟的意志，团结一致，共同应对，从磨难中奋起，英雄伟大的中国人民一起向未来。

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 04 版）