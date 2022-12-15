新华社北京12月15日电 题：强化医疗服务“最后一公里”——国务院联防联控机制新闻发布会回应热点问题

新华社记者张泉、田晓航、宋晨

当前，疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治。社区、农村是医疗卫生服务的“最后一公里”，如何进一步加强基层医疗服务保障？如何更好发挥家庭医生、乡村医生的作用？国务院联防联控机制15日举行新闻发布会，就相关热点问题作出回应。

摸清底数 强化重点人群服务保障

国家卫生健康委新闻发言人米锋说，要强化重点人群的健康监测和服务保障，及时提供咨询指导。

国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷说，要摸清重点人群的底数并进行分类管理。他介绍，我国已于近日作出部署，要求各地对65岁及以上老年人特别是合并冠心病、脑卒中、高血压、慢阻肺、糖尿病、慢性肾病以及肿瘤放化疗、免疫功能缺陷患者的相关情况进行摸底调查，并对高龄患基础疾病的老年人提供分类分级服务，提高医疗服务的效率和质量。

日前，国务院联防联控机制综合组印发《新冠重点人群健康服务工作方案》，对65岁及以上老年人，根据患基础疾病情况、新冠病毒疫苗接种情况、感染后风险程度等，区分一般人群、次重点人群、重点人群，对不同类别人群提供分级健康服务。

加强发热门诊设置 筑牢基层首诊第一道防线

加强基层医疗卫生机构发热诊室（门诊）的建设，是落实预检分诊、开展分级分类救治、防止交叉感染的重要措施。聂春雷介绍，截至2022年10月底，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心共建成发热诊室（门诊）1.94万个，占基层医疗卫生机构的45%，此外，建设具有预检分诊功能的发热哨点2.2万个。

聂春雷介绍，一些地方的基层发热诊室（门诊）已经在发挥较好作用。比如，浙江省基层开设的发热诊室（门诊）已达1200多个，基本覆盖城乡基层，为患者就近看病就医提供了方便。

国务院联防联控机制要求，加快推进发热诊室（门诊）建设，力争到2023年3月底覆盖率提高到90%左右。聂春雷表示，这将有效提高基层医疗卫生机构对发热患者的接诊能力。

他同时强调，要积极发挥医联体、医共体作用，特别是要发挥牵头医院的作用，加强对成员单位发热门诊建设运行情况的指导。要统筹医联体内的人员调配，畅通双向转诊通道，加强对基层的技术支持、培训，加强指导，还要加强质量控制。

当好群众健康“守门人” 更好发挥家庭医生作用

聂春雷表示，随着疫情形势变化，国家不断调整优化完善防控政策。基层防疫工作也要发生相应的变化，主要是从过去的早发现、早隔离，重点防感染，向实施分类分级的健康服务和医疗救治转变。

随着疫情防控政策调整优化，基层医疗卫生机构的网底作用更加突出。面对患者就医需求的增加，基层医疗卫生机构能否很好地应对？

聂春雷说，要为基层提供必要的设备条件，特别是要将药品和抗原检测试剂盒配备到基层，切实增加基层人力。同时，要切实发挥家庭医生作用，推进重点人群签约服务，力争全覆盖，确保有需求时能够联系到家庭医生。