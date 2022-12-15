老年人感染新冠后应居家还是去医院？要密切观察症状变化

老年人自身免疫力较弱，疫情期间老年人应该如何进行防护？12月13日，“八点直播间”邀请人民好医生健康顾问专家、北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明，为大家介绍了老年人疫情期间防护要点。

“老年人感染新冠病毒，应该居家治疗还是必须去医院？”对网友关心的这个问题，李燕明建议，一定要密切的观察老年人的情况。

要观察医学上叫“生命体征”的情况，包括体温、脉率（每分钟多少次的脉博），血压、呼吸频率（每分钟呼吸多少次）和呼吸状态，有条件的还可以观察指氧血氧饱和度等，看整体较基线水平的变化。

另外还要观察老年人的一般情况，比如说神智和精神状态、吃饭、大小便情况等，进行综合的评估。

李燕明提醒，出现以下情况的时候，需要特别注意。

第一， 症状持续甚至恶化。比如说体温持续不降，甚至体温越来越高，这就是需要去就诊的信号。

第二， 出现一些新的症状。比如说出现呼吸困难、严重的胸痛；老人的神智状态发生改变，比如说原来很清醒，现在不认人了，或者定位能力差、不知道自己在哪等意识水平有变化；或者精神状态非常差、影响进食，出现大小便失禁等，这些都是危险信号。

第三， 原有基础疾病加重。很多老年朋友有基础疾病，这些基础疾病加重，也是要去就诊的信号。比如说慢阻肺病加重、呼吸困难，有冠心病、出现心绞痛等等。还有体温已经下降但心率维持在较高水平，特别是100次以上，或者外周血氧饱和度原来都是98、99，现在小于95了，这些都属于就诊信号。

最后，李燕明提醒老年朋友，如果原来基础疾病就一直控制不好，比如慢阻肺病，本身肺功能就很差，或者已经八九十岁还未接种疫苗的老年人，这类人群风险更高，如果有什么不适，需要及时就诊。（孝金波、何一晨）