我国公布的新冠肺炎疫情数据为何呈下降趋势？中疾控解答

人民网北京12月14日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，近期我国公布的新冠肺炎疫情情况显示，相关数据是呈下降趋势，这和很多公众的感知不一致，这是什么原因？另外，为什么不再公布无症状感染者的相关信息？下一步将如何开展疫情信息的监测和报告？

对此，中国疾控中心应急中心主任李群表示，2020年1月20日，我国将新型冠状病毒肺炎纳入我国《传染病防治法》规定的乙类传染病，但是采取的是甲类传染病的报告预防和控制措施。新冠肺炎的诊断分类包括三种：疑似病例、确诊病例和无症状感染者。

“按照《传染病防治法》的要求，各级各类医疗机构在发现诊断新冠肺炎的感染者或者疑似感染者之后，要在规定时间内，通过中国疾病预防控制信息系统采取网络直报。”李群说。

李群表示，近期各地报告的发病数据有所下降，和公众的感知不一致，主要有两个方面原因：

一方面，防控措施的调整优化之后，我国各地不再采取以行政区域来做全员核酸筛查，除了重点人群、重点机构之外，多数人群是以“愿检尽检”的方式进行核酸检测，所以全国的核酸筛查总人数和总量是有所下降的，各地各级医疗机构报告的数据相应减少。

另一方面，无症状感染者、轻症病例特别是抗原自测阳性人员居家治疗，不再需要到医院去就诊，这部分人群的相关信息无法纳入医疗机构的统计数据。

那么，为什么取消公布无症状感染者的数据？李群表示，在实施“愿检尽检”的措施之后，由于许多无症状感染者不再参加核酸检测，也不再需要去医疗机构就诊，所以很难再准确地掌握无症状感染者的实际数据。因此从今天开始，不再公布无症状感染者的数据。但是，对于已经发现的无症状感染者，仍然继续由基层的医疗卫生机构指导其做好居家健康监测，关怀其健康，提供相应的服务。

李群表示，下一步，将继续以中国疾病预防控制信息系统网络直报为主体，各级各类医疗机构做好就诊病例的监测和报告，同时开展多种形式的监测，比如以流感哨点医院检测系统开展相应监测等，加强对养老机构、精神病医院、福利机构、学校、医疗卫生机构等重点机构的监测，希望通过监测可以比较及时掌握疫情的规模、强度、范围和病毒的变异情况，及时开展疫情形势研判，为制定疫情防控策略和措施提供科学依据。