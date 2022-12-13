疫情期间睡不好？人民好医生“健康晚八点”专家送你五招

每个人是自己健康的第一责任人。12月12日晚上20时，人民网·人民好医生“健康晚八点”视频直播互动栏目第一期上线。首期嘉宾为人民好医生健康顾问专家、北京大学第六医院临床心理中心办公室主任钱英，为广大网友缓解疫情期间的焦虑“支招”。在约一个小时的直播中，钱英主任回答了14个网友关心的心理健康问题，干货满满，直播同时在人民网各移动端平台和人民好医生客户端进行。

直播中，钱英主任帮助网友分析了面对疫情时出现心烦意乱、焦虑的原因，引导大家正视问题、正确面对问题、科学调节心理状态，用积极的心态去抵抗病毒，可以达到事半功倍的效果。

面对疫情出现的焦虑，钱英主任建议：第一，不要被繁杂的信息干扰，要获取权威、正确的信息。第二，要有连接感，不要孤军奋战。第三，要正常的生活，规律的作息，优质的睡眠，有效的运动。对于疫情期间睡不好的情况，钱英主任表示，可以采用“上、下、不、动、静”这五招，帮助我们提升睡眠质量——“上”是指上床的时间在晚上十点半以前；“下”是指起床的时间要在早上五点半左右或以后；“不”是指不补觉、上床以后坚决不要做和睡觉无关的事情，比如刷手机等；“动”是指做一些有氧运动让身体疲劳；“静”就是静心，每天做一些静心冥想的练习。

整场直播受到了网友的欢迎。网友们表示，“听专家解答，让我们的心更踏实，也更有信心去抵御病毒。”网友“考拉”说，面对疫情，经常对家人发脾气，老以为自己心理不正常，听了钱主任的解答，心理平和不少。网友“飘飘一线”表示，睡不好就心情不好，今晚准备试试睡眠“五招”。

据悉，为解答大众对于疫情防控科普知识和家庭成员健康的相关疑问，人民网·人民好医生客户端上线人民好医生“健康晚八点”视频直播互动栏目，每晚八点，邀请各地公立三甲医院相关专家，针对大家在面对疫情时遇到的健康问题，进行在线解答和互动交流，力争做您家庭健康的顾问。接下来，“健康晚八点”将陆续推出针对老年人、儿童、科学用药等方面的直播节目，陪伴大家一起共同抵御病毒，科学正确做好个人防护，欢迎网友关注，积极提问。