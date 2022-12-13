发挥好中医药防控新冠病毒的作用

作为突发呼吸道病毒，新冠病毒流行感染给经济社会发展带来严重危害。3年来，新冠病毒不断变异，对疫情防控提出新挑战。

结合国内外疫情防控的实践与数据分析，奥密克戎病毒株传染性强，重症发病率与病死率降低。最近一个月，国家出台一系列政策措施，对有效防控新冠疫情意义重大。如何避免病毒感染，有效提高防疫质量，成为社会广泛关注的重点。我们认为，进一步发挥中医药防治作用，有效降低冠状病毒感染率，改善临床症状，提高治愈率，仍然是防控新冠病毒感染的重点工作之一。

高度重视、深刻认识各种病毒、细菌致病的长期性、复杂性，科学把握突发流行性传染性疾病发病特征、演变特点与防治规律，是我们医疗卫生行业的责任和使命。中国五千年文明历史，就是和疫病不断抗争的历程，从西周到清末民国，大疫流行超过500次，基本是数年就有新发疫病流行，流行的特点是“五疫之至，皆相染易”，致病程度甚至“家家有僵尸之痛、室室有嚎泣之哀”。恰恰是中医药从伤寒六经辨证、温病卫气营血、三焦辨证、瘟疫表里九传辨证等理论与方法的不断实践与创新，有效地指导了中国人防疫治病，护佑了中华民族繁衍昌盛。

新冠肺炎疫情暴发以来，近5版《新冠肺炎防治方案》明确了中医药防治方法，三方三药临床推广应用，中医药防控新冠疫情发挥了一定作用。但中医药防治疫病优势作用尚有待充分发挥，特别是预防新冠病毒感染的作用亟待社会形成广泛共识。

全面提高对中医药防疫重要性和必要性的认识，切实避免“冠状病毒妖魔化”“中医药虚化”的倾向，进一步发挥中医药防治新冠病毒感染作用，能够提高新冠病毒感染防控能力，提高公众主动防疫能力和维护健康水平，从而有效减少疫情给人民、社会、国家带来的各种损失。

首先，致力预防病毒感染。随着奥密克戎病毒株不断变异，其致死率、重症率下降，然而其传染性增强、感染人群增加，因此主动预防十分必要。中医药预防疫病注重以下三个方面。

一是避毒。《黄帝内经》强调“避其毒气，天牝从来”。鼻为肺之窍，是气体出入的通道，也是疫疠之气侵犯人体的主要途径。《瘟疫论·原病》曰：“凡人口鼻之气，通乎天气……本气适逢亏欠，呼吸之间，外邪因而乘之。”因此，佩戴口罩、保持社交距离，防止病毒通过口鼻而入，是预防疫病的有效方法。《串雅内外编·禁方》记载：“凡入瘟疫之家，以麻油涂鼻孔中，然后入病家去，则不相传染。”亦可用雄黄、阿魏等中药粉末塞于鼻腔以避毒。《医方考·瘟疫门》指出：“凡觉天行时气，恐其相染……以雄黄豆许，用绵裹之，塞鼻一窍，男左女右用之。或用大蒜塞鼻，或用阿魏塞鼻皆良。”可见中医非常重视大蒜的避毒作用。

二是祛毒。若毒邪渐盛，宜主动驱除毒邪，可适当选择艾条香薰、佩戴香囊、闻药香贴等，也可用香薰、艾灸等方法驱除毒邪，常用艾叶、苍术、白芷、木香等芳香类药物，借助药物燃烧产生的烟气，芳香辟秽，驱除毒邪，避免感染。艾灸能扶助阳气、温通经脉、避秽散毒。唐代孙思邈《备急千金要方》载：“凡入吴蜀地游宦，体上常须两三处灸之，勿令疮暂瘥，则瘴疠温疟毒气不能著人也，故吴蜀多行灸法。”艾灸迎香、地仓、气海、关元等穴位，有利于扶正祛邪。

三是防毒。注重饮食有节、起居有常、精神调畅、适当运动，使身体处于精充、气足、神旺的状态，同时结合病毒的特点，与季节时间、所处地域与人群体质特点，选择适当的中药处方调理预防，所谓“正气存内，邪不可干”。

近3年来，各地中医管理部门与专家学者提出许多预防方药，可结合实际参考应用。若感染了病毒，可根据病毒致病的临床特点选择不同中药治疗，如能在中医师指导下选方用药则更加理想。要注意无症状感染者并不是没有症状，中医十分重视“观其脉证、知犯何逆，随证治之”，深入分析恶寒（怕冷）、发热、身痛、鼻塞流涕、咳嗽、咳痰量与色、咽痛、恶心、呕吐、腹泻与舌象、脉象变化等不同情况，辨证论治，结合三方三药的适应症，疏风解毒胶囊、藿香正气胶囊（水）、荆防败毒散、小柴胡颗粒等均可酌情使用，实现抑阳转阴、改善症状、控制病情发展，提高治愈率。

中医药预防和治疗新冠病毒感染，疗效确切，简便验廉，是中华民族的宝贵财富，有利于防控疫情、维护人民健康，有利于高质量发展与促进健康中国建设。我们要全面贯彻落实党的二十大精神，进一步发挥中医药在新冠肺炎疫情防控中的重要作用，力争再立新功。

（作者为国务院参事室特约研究员、中国中医科学院原院长）